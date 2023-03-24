İngilizler 'Utanç verici' diye duyurdu! Macron Kral Charles'ın ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı

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Fransa’da emeklilik yaşının 64’e yükseltilmesine karşı Perşembe günü ülke çapında 300'e yakın noktada protesto gösterileri düzenlendi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 450'den fazla göstericinin gözaltına alındığını, 441 polis memurunun da yaralandığını açıkladı. Protestolarda Bordeaux kentinde belediye binası ateşe verildi.

Ülke çapında Perşembe günü 1 milyondan fazla kişi emeklilik yaşını protesto etmek için sokağa çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre başkent Paris’teki yürüyüşe 120 bin kişi katıldı. Fransa Genel Emek Konfederasyonu’na (CGT) göre ise Paris'te 800 bin kişi eylemlerde yer aldı. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, protestolarda çok sayıda çöp konteyneri de ateşe verildi.



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İngiltere Kralı III. Charles'ın pazar günü Fransa’ya yapmayı planladığı ziyareti protestolar nedeniyle ertelendi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, “Fransa'da 28 Mart Salı gününün emeklilik reformuna karşı yeni bir ulusal eylem günü olarak ilan edilmesi üzerine Kral III. Charles'ın ülkemize 26-29 Mart tarihlerinde yapması planlanan ziyareti ertelendi” ifadeleri kullanıldı.

Kararın, sabah saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kral III. Charles arasında yapılan telefon görüşmesinden sonra alındığı belirtildi. Kral III. Charles’ın ziyaretinin mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanacağı vurgulandı.



Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada da ertelemeninkaynaklandığı ifade edildi. Kararın Macron’un İngiliz hükümetinden ziyareti ertelemesini talep etmesinin ardından tüm tarafların rızasıyla alındığı kaydedildi.

İngiltere Kralı III. Charles'ın başkent Paris ve Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.

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İŞÇİLER REST ÇEKMİŞTİ: KIRMIZI HALI YOK

Fransız Ticaret Sendikası (CGT), ülkede kamu binaları için bayrak, kırmızı halı ve mobilya sağlayan 'Mobilier National' işçilerinin Kral’ın planlanan ziyaret töreni için hazırlığa katkı sağlamayacağını duyurmuştu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise hazırlıkların grev yapmayan çalışanlar tarafından yapılacağı belirtilmişti.

'UTANÇ VERİCİ' DİYE DUYURDULAR

İngiliz medyası KRAL CHARLES'ın ziyaretinin Macron'un talebi ile ertelenmesinin 'utanç verici' olduğunu yazdı.

Fransız medyası ise erteleme kararının Fransa'nın imajına zarar verdiğini öne sürdü ve bunu 'kaçırılmış bir fırsat' olarak yorumladı.

GÖREVİ BIRAKMA İHTİMALİ 'SIFIR'

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, bugün Fransa sokaklarını yangın yerine çeviren protestoları değerlendirdi ve 'Macron bu durumdan kurtulabilecek mi?' diye sordu.

ABD merkezli Politico dergisi ise Fransa'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği haberinde Macron'un görevi bırakmak zorunda kalma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu belirterek "Macron güven oylamasından kıl payı kurtulmuş biri olarak, kabinesini yeniden düzenlemeye ya da başbakanı Élisabeth Borne'u görevden almaya çalışabilir. Ancak Fransa'da başkanlık sistemi öyle bir şekilde tasarlanmıştır ki, liderin görev süresinin son gününe kadar başkan olarak kalması neredeyse garantidir." yorumunda bulundu.



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Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasa geçen hafta Senato'da kabul edilmiş ancak parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki oylamaya dakikalar kala hükümet Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakmış ve meclis oylaması olmadan yasayı yürürlüğe koyma kararı almıştı.

Fransa hükümeti, Salı günü Meclis’te yapılan güven oylamasını az bir farkla da olsa kazanmıştı.