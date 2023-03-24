Avrupa ve Rusya'yı karşı karşıya getirmişti! Büyük krizin ardında bu 'gizemli cisim' mi var?

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26 Eylül 2022'de Rusya’dan Almanya’ya, oradan da Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında peş peşe meydana gelen sızıntılar Rusya ile Avrupa arasındaki gerilimi zirveye taşırken, Batılı ülkeler boru hattına yapılan saldırının arkasında Rusya'nın olabileceğini iddia etmişti.

Moskova sabotaj iddialarını net bir dille yalanlarken Almanya, Danimarka ve İsveç 4 farklı noktada meydana gelen gaz sızıntıları için ayrı ayrı soruşturma başlattı.

DANİMARKA GİZEMLİ CİSMİN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

İsveç yaptığı ön soruşturmanın sonuçlarını açıklayıp olayın sabotaj olduğuna ilişkin işaretler olduğunu öne sürerken, Danimarka Enerji Kurumu dün gece geç saatlerde Kuzey Akım 2 boru hattının yanında duran gizemli bir cismin fotoğrafını yayınladı.



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Kurum, denizin dibinde duran yaklaşık 40 cm uzunluğunda ve 10 cm genişliğindeki silindirin şuan acil bir güvenlik riski teşkil etmediğini belirterek, gizemli nesnenin Danimarka Savunması'nın yardımıyla çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Yapılan açıklamada kurtarma operasyonu için boru hattının sahibinden yanıt beklediğine dikkat çekildi.



Rus enerji devi Gazprom, boru hatlarının çoğunluk hissesine sahipken, geri kalanı Alman, Hollandalı ve Fransız şirketlere ait.

PUTİN: PATLAYICILARI TETİKLEYEN SİNYAL İÇİN KULLANILAN BİR ANTEN OLABİLİR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rus uzmanların ilginç bulgulara rastladığını aktararak, gizemli nesne için "Gazprom uzmanları patlama alanından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bir cisim tespit etti. Bu cisim patlamanın meydana geldiği yere benzer bir yerin yakınında bulunuyordu. Yani boruların en hassas yeri olan boru bağlantısı yakınında yer alıyordu. Uzmanlarımız, bunun patlayıcıyı tetikleyen sinyali almak için bir anten olabileceğini düşünüyor. İddia etmiyorum, ama olabilir diyorum, bir patlayıcı daha boru hattının altına yerleştirilmiş olabilir” ifadelerini kullanmıştı.



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Bu ayın başlarında New York Times gazetesi tarafından yayımlanan bir haberde, boru hattına sabotajlarda Ukrayna yanlısı bir grubun parmağı olduğu yönünde ABD istihbarat bilgilerinin bulunduğu öne sürülmüştü. Alman medyası ise patlayıcıları yerleştirmek üzere kullanılan gemide arama yapıldığını iddia etmişti.

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası, New York Times’ın haberine cevap veren Zelenski’nin kıdemli danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna hükümetinin saldırıda "kesinlikle dahlinin söz konusu olmadığını" söyledi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise habere ilişkin değerlendirmesinde BM’ye yapılan soruşturma çağrısında ne denli haklı olduklarını dile getirdi.

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