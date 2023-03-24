Ve Rusya 'kırmızı çizgi'yi açıkladı... Medvedev'den flaş sözler

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Moskova, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için saldırılarına devam ederken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den flaş açıklamalar geldi.

Medvedev, Moskova'nın NATO ile doğrudan bir çatışmaya girmeyi planlamadığını ve krizi görüşmeler yoluyla çözmekle ilgilendiğini söyledi.

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Al Jazeera'da yer alan habere göre, Medvedev, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişiminin, Moskova'nın Kiev'e karşı 'kesinlikle her türlü silahı' kullanmasına gerekçe olacağı konusunda uyardı.

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Medvedev, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da Kiev veya Lviv'e kadar ilerlemek zorunda kalabileceğini de sözlerine ekledi.

RIA Novosti'ye konuşan Medvedev açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu enfeksiyonu bitirmek için Kiev'e gitmeniz gerekiyorsa Kiev'e, Lviv'e gitmeniz gerekiyorsa, Lviv'e kadar gideriz.'

'NÜKLEER BALTIK' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'

TOPYEKÛN SALDIRI TEHDİDİ

Medvedev ayrıca Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda uyarılara imza atmıştı.

Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ABD, Ukrayna'ya silah yardımlarının bir parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.