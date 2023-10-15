CNN TÜRK yayını engellendi... İsrail askerleri, Gazze sınırında canlı yayına izin vermedi

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İsrail'in Gazze'deki kamu binaları, bankalar ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İsrail'in Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı yaptığı anları görüntülerken İsrail askerleri tarafından engellendi.

Fulya Öztürk, yaşadığı o anları şu sözlerle aktardı:

Sınır hattına komandolar da getirilmişti. Hava şartlarından dolayı kara harekâtının birkaç gün ertelendiği iddiaları var bazı üst düzey kaynakların aktardığına göre. Kara harekâtı çok daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olacaktır. Askeri bölge olduğu için çekim yapmamızı istemiyorlar. Hayatını kaybeden ve yaralıların sayısı sürekli artıyor.

'İSRAİL ASKERLERİ ÇEKİM YAPMAMAMIZI İSTEDİ'

Şu an canlı yayındayız. İsrail askerleri çekim yapmamamızı istedi. Bir yandan da top atışlarını duyuyoruz. Arabaya biniyoruz şu an. Dün de böyle oldu. İsrail askerleri yayınlarda zaman zaman gelip müdahale ediyor. Şimdi bu alandan gidiyoruz.

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Az önce de buradaki yoğun sevkiyatı görüntülerken bize uzaklaşın denildi. Arkadan geliyorlar. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Bir yandan sirenler çalarken bir yandan da İsrail askerlerinin müdahaleleri ile karşılaşıyoruz. Burası askeri nokta olduğu için çekim yapmamızı istemiyorlar ama biz de her şeyi anbean sizlere göstermek istiyoruz. Dün de aynı şekilde engelleme oldu ve araçtan yayın yaptık. Gazze sınırı burası. Karadan top atışları oluyor, bombalar yağarken hayatını kaybedenlerin sayısı da her gün artıyor.

BİZE SİLAH DOĞRULTTULAR

Her tarafta basın yazmasına rağmen, Halil’in elindeki kamerayı silah zannettiler, onun için bize silah doğrulttular. 2 bin 329’a ulaştı Filistin’de can kaybı. Havadan ve karadan bombardıman sürüyor.

2 DAKİKALIK YAYIN İÇİN İZİN VERİLMEDİ

Fulya Öztürk'ün İsrail askerlerince engellendiği anlar canlı yayında ekranlara yansırken, Öztürk'ün 2 dakikalık çekim için izin istemesine rağmen buna müsaade edilmediği görüldü.

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İsrail ordusu, Hamas'ın operasyonel, siyasi ve askeri merkez olarak kullandığı İslam Üniversitesi'ni vurduğunu duyurdu.

Gazze’ye yoğun bombardıman gerçekleştiren İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca Gazze’nin farklı noktalarında 100’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. IDF, açıklamasında vurulan bölgeler arasında Han Yunus ve Zaytoun bölgelerinin de bulunduğunu ifade ederek, Hamas’a ait merkezlerin yok edildiğini sözlerine ekledi.

IDF tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta İsrail’in güneyindeki Nirim ve Nir Oz kasabaların saldırıları yöneten Hamas komutanı Billal al-Qedra’nın düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu.

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İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) dün yapılan yazılı açıklamada, “Saldırı sırasında IDF savaş uçakları, Hamas’ın Gazze şehrindeki hava sisteminden sorumlu üst düzey komutan olan ve 7 Ekim Cumartesi günkü katliam sırasında teröristlerin yönlendirilmesinden büyük ölçüde sorumlu olan Merad Ebu Merad'ı öldürdü” ifadeleri kullanılmıştı. İsrail ordusu, 7 Ekim'de İsrail yerleşim yerlerine yönelik sınır ötesi saldırıları yöneten Hamas komutanı Ali Qadhi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

FİLİSTİN’DE CAN KAYBI 2 BİN 329’A YÜKSELDİ

İsrail-Hamas çatışmalarında 9’uncu güne girilirken Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 329’a, yaralananların sayısının ise 9 bin 42’ye yükseldiği kaydedildi.

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'NÜFUSUN YÜZDE 70'İ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MAHRUM'

İsrail ablukasındaki Gazze'de can kaybı artışı da sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 'BM’nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.' açıklamasında bulundu.