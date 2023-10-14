"İsrail'in yaptığı savaş suçu" Berguti'den CNN Türk'e önemli açıklamalar...

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Filistin Ulusal Girişim Hareketi Lideri Mustafa Berguti'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazze'deki hava saldırıları devam ediyor. Bu yaşanılanlar soykırım olarak nitelendirilebilir. Bu hava saldırıları artıyor, bu bir etnik temizlik. Kabul edilemez. Burada çok büyük bir insani dram söz konusu. Gazze'yi ölüme terk etmek istiyorlar.

"AİLELER YOK EDİLİYOR, BU BİR SOY KIRIM"

Sıradaki aşama Gazze'deki insanların soykırımı... Karadan saldırı başlatarak Gazze'yi tamamen işgal altına almak ve etnik temizlik yapmak. İsrail, Gazze'ye karadan saldırı başlatılabilir, bu çok net. Eğer uluslararası toplum buna müdahale etmezse korkunç şeyler olabilir. Binlerce kişi ölebilir. Bu bir soykırım. Tüm aileler yok ediliyor. Güvenli bir geçiş yok. Bunların çoğu çocuk ve kadındı. Binlerce tonluk patlayıcı gönderdiler ve bundan gurur duydular. Bu bir katliam. Aynı zamanda uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor.

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"İSRAİL'İN YAPTIĞI SAVAŞ SUÇU"

Gazze'de bir tıp operasyonu var. Onlardan şunu duyduk. İsrail 3 hastanenin tahliye edilmesini yoksa bombalanacağını söyledi. Onları ölüme terk ediyor. İnsanlar evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Hastalardan panik çağrıları alıyoruz. Diyaliz makinasına bağlı insanlar var ancak bu çalışmıyor çünkü elektrik yok. Bu Çocukları nasıl hayatta tutabiliriz ki. Cerrahi ekiplerin eksiliği yüzünden tedavi gerçekleştirilemiyor. Uluslararası hukukta savaş suçu sayılıyor bu.

"İSRAİL YALANLARI HER YERE YAYDI"

İsrail yalanları her yere yaymaya başladı. Netanyahu kara medya dediğimiz şeyin uzmanı. Netanyahu'nun ne kadar yalan söylediğini görüyoruz. Tecavüz olduğunu söylediler, bunu kanıtlayamadılar. Medya Netanyahu'nun yalanları yavaş yavaş görülmeye başlandı. Bu yalanlar nasıl teyit edilmeden yayınlandı anlamıyorum. İsrail hamasın DEAŞ olduğunu söylüyor. Ama bu yalanı nereden çıkarıyorlar anlayamıyorum. Bunun asıl amacı sadece Hamas'ı değil Filistinlileri de insaniyetten çıkarmak istiyorlar. Öldürülenlerin yüzde 99'u sivil. Tek amaçları intikam. Filistin'i yok etmek istiyorlar.

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İSRAİL'İN AMACI NEDİR?

Dikkatli olmamız gerekir. Sadece kuzeyden güneye tahliye etmiyorlar. İnsanları Gazze'den Mısır'a sürüyorlar. Buna Etnik temizlik diyoruz. Gazze'yi İsrail'e ilhak edecekler. Hukuka göre ilhak edemezler. Eğer Hizbullah çatışmalara katılırsa, ABD de katılacak. İsrail bir savaşa daha hazır mı bilmiyorum. Netanyahu dünyanın en fırsatçı siyasetçi. Biliyor ki İsrail'deki herhangi bir siyasi hareket onun kaybetmesine neden olacak. Çünkü İsrail istihbaratı ve ordusu başarısız oldu. Ancak İsraillilerin hayatını onun umurunda değil o sadece kendi geleceğini düşünüyor. Çözüm Filistin'in haklarının tanınması.