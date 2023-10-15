İsrail dünyaya duyurdu: Hamas komutanına suikast düzenledik

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

İsrail Savuma Güçleri (IDF) ablukaya alınan bölgeye karadan ve havadan bomba yağdırıyor.

Bu sabah yapılan son resmi açıklamaya göre, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.

israil bir yandan da kara harekatı için son hazırlıklarını yapıyor. On binlerce asker sıfır noktasında gelecek emri beklerken israil'den dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir haber geldi.

IDF, bir Hamas komutanına suikast düzenlediğini dünyaya duyurdu.

Açıklamada 'Kibbutz Nirim ve Nir Oz'a yapılan baskından sorumlu Hamas komutanına suikast düzenledik' ifadesine yer verildi.

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İsrail basını bu kişinin Güney Han Yunis taburundaki Noh'ba kuvvetinin (Hamas'ın özel kuvvetleri) komutanı Bilal el-Kadra olduğunu yazdı.

Aynı açıklamaya göre, Zeitoon, Han Yunus ve Jabaliya'da gece boyunca düzenlenen saldırılarda diğer Hamas ve İslami Cihad militanları da öldürüldü.

Öte yandan kara harekatına hazırlanan İsrail, Gazze Vadisi'nin kuzeyinde yaşayan herkesin önümüzdeki 24 saat içinde Gazze'nin güneyine geçmesini istedi.

Bunun 'yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu' düşünen BM ise iptalini istedi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Gazze'deki insani durumun 'hızla devam edemez hale geldiğini' söyledi.

Griffiths, 'Gazze'de elektrik, su, yakıt yok ve gıda da tehlikeli bir şekilde kıtlaşıyor' derken "İsrail'in tahliye uyarısından sonra 'tıkalı, hasar görmüş yollarda güneye gitmeye çalışırlarken ailelerin bombalandıklarını' belirtti.

Griffiths ayrıca 'Korkarım daha kötüsünü göreceğiz. İnsanlık sınıfta kalıyor' dedi.