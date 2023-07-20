Çin'in Türkiye planı belli oldu! İşte masadaki kazan-kazan formülü

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Türk savunma sanayinin yükselişi dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yerli üretimi hızla artıran Türkiye hem dışa bağımlılığını azaltıyor hem de pek çok ülkeye silah satışı yaparak ciddi bir pazar payının sahibi oluyor.

Türkiye'nin bu performansı ABD'den sonra dünyanın en büyük ekonomisi konumundaki Çin'in dikkatinden kaçmadı.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP), Çin'in Türkiye planın yazdı.

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'Çin, NATO üyesi Türkiye ile savunma üretimi fırsatlarını ihtiyatla izliyor' başlıklı haberde 'Pazar payını artırmak için onlarca Çinli firma bu ay İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılacak' denildi.

Haberde adı açıklanmayan bir yetkilinin dört gün sürecek etkinliğe yetmiş dört Çinli savunma firmasının katılacağını söylediği bilgisine yer verildi.

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Pekin merkezli Yuan Wang askeri bilim ve teknoloji düşünce kuruluşunda araştırmacı olan Zhou Chenming, Ankara'nın İHA'lar için teknoloji transferine sıcak baktığını belirtti

Çinli uzman açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ankara, Çin'in insansız hava aracı teknolojisini TB2'yi yükseltmesine yardımcı olmak için transfer edeceğini ve onu Çin savaş uçakları kadar yetenekli hale getireceğini umuyor.'

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ile imzalanan anlaşma Türkiye'nin en büyük savunma anlaşması olarak tarihe geçti. Anlaşma kapsamında Riyad'a Türk yapımı Bayraktar AKINCI TİHA satılacağı açıklandı...

SCMP haberinde bir dönem Çin Kurtuluş Ordusu'nda eğitmen olarak görev alan Song Zhongping'in sözlerine de yer verdi.

Zhongping, insansız hava araçlarına ek olarak, Çin'in çok fırlatmalı roketler, taktik füzeler ve hatta hava savunma sistemleri üretmek için Türkiye ile birlikte çalışabileceğini söyledi.

Çinli uzman anlaşmanın 'kazan-kazan' olacağını ve iki ülkenin de bundan pozitif fayda sağlayacağının altını çizdi.

Zhongping, 'Türkiye bir NATO üyesi olduğundan, Çin Ankara'nın özel statüsünü denizaşırı pazarını genişletmek için kullanabileceğinden, bu kazan-kazan işbirliği olacak' dedi.

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Başka bir deyişle Türkiye teknoloji transferi ile yerli silahlarının yeteneklerini artırırken Pekin ise denizaşırı pazar payını artıracak.

Zhongping sözlerine şöyle devam etti;

'Ama Türkiye yapımı silah sistemlerinin NATO ülkelerine satılacağını düşünmüyorum, bu silahlar sadece NATO dışı devletlere veya üçüncü taraf ülkelere satılacak, tıpkı Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava aracı satması gibi.'

Şangay Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi'nden askeri analist Ni Lexiong ise gazeteye 'Türkiye büyük güçlerin rekabetinde iyi bir oyuncu. Ankara'nın Ukrayna'da devam eden savaştan nasıl yararlandığını dünya gördü' değerlendirmesinde bulundu.