İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği ateşe verildi... İşte ilk görüntüler

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Dünya Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen görüntüleri konuşuyor...

Irak'ta Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti.

Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı.

Irak çevik kuvvet polisi göstericileri elçilikten uzaklaştırmak için tazyikli su sıktı, dağılmayan göstericilere müdahale edildi.

AFP'ye konuşan bir gösterici, 'Sabaha kadar beklemedik, şafakta içeri girdik ve İsveç elçiliğini ateşe verdik' dedi.

IRAKLI BAKAN KINADI

Irak Dışişleri Bakanı İsveç Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

Irak hükümeti güvenlik güçlerine faillerin hızlıca tespit edilmesi konusunda talimat verdi.

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İSVEÇLİ PERSONEL GÜVENDE

İsveç personelinin güvende olduğunu duyurdu. Diplomatik personelin güvenliğinden Iraklı yetkililerin sorumlu olduğu vurgulandı.

İsveç'ten yapılan açıklamada elçiliklere ve diplomatlara yönelik saldırıların 'Viyana Sözleşmesinin ciddi bir ihlali' olduğunun altı çizildi.

İsveçli yetkililer, Perşembe günü Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde düzenlenecek ve organizatörlerin Kur'an'ın bir kopyası ile Irak bayrağını yakmayı planladıkları bir gösteriye onay vermişti.