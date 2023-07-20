50.7 milyar dolarlık tarihi anlaşma dünyada böyle yankılandı... İşte Türkiye ve BAE'nin iş birliğine gideceği alanlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 belge imzalandı ve kabul edildi.

Anlaşmaların toplam tutarının 50.7 milyar dolar olduğu duyuruldu. Erdoğan, 'İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız' açıklamasını yaptı.

Bu gelişme dünya basınında geniş yer bulurken uluslararası haber ajansları anlaşmayı 'acil' kodu ile abonelerine servis etti.

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'Erdoğan'ın körfez turu tamamlandı' başlıklı haberinde AFP gezinin son tutunda 50 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti.

İngiliz Financial Times 'BAE ve Türkiye milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol zengini Körfez'i ziyareti sırasında Türkiye ile 50 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen anlaşmalar imzaladığını açıkladı.'

Voice of America 'Erdoğan, BAE'den 50 Milyar Dolarla Körfez Turunu Kapattı' başlıklı haberinde 'BAE ile diplomatik çözülme, Türkiye'de yatırımın artmasına neden oldu' yorumuna yer verdi.

Nikei Asia 'Erdoğan, Körfez turunu 50 milyar dolarlık anlaşmalarla bitirdi' başlığını attı.

Londra merkezli Middle East Eye'ın (MEE) başlığı ise 'Türkiye ve BAE, Erdoğan'ın ziyareti sırasında 50 milyar dolarlık anlaşma imzaladı' oldu.

Haberde 'Türkiye cumhurbaşkanı Körfez turunu tamamlarken, anlaşmalar arasında 'yüksek stratejik komite' kurulması ve iade anlaşması yer alıyor' denildi.

Bloomberg'in haberinde ise 'Türkiye ve BAE, Erdoğan'ın Abu Dabi ziyareti sırasında Mutabakat Zaptı imzaladı' ifadesi yer aldı.

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'BAE ve Türkiye bağları güçlendiriyor' diyen Al Arabiya da 50 milyar dolarlık anlaşmanın ziyaret sırasında açıklandığına dikkat çekti.

Al Arabiya 'Anlaşmalar, mevcut BAE-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın çerçevesini çeşitlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor' dedi.

The National 'BAE ve Türkiye 50,7 milyar dolar değerinde anlaşmalar duyurdu ve stratejik konsey kurdu' başlığını attı.

Jordan Times körfez turu kapsamında Erdoğan'ın kazançlı anlaşmaların imzalanmasına başkanlık ettiğini yazdı.

Al Monitor 'Türkiye ve BAE, Erdoğan ziyareti sırasında 50 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzaladı' başlığını attı.

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Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Çarşamba günü Abu Dabi'de bir araya geldi ve iki ülke arasında 50 milyar dolarlık anlaşmalara ek olarak üst düzey bir stratejik konsey kurdu' ifadelerine yer verildi.

Gulf Today 'BAE ve Türkiye, stratejik ortaklığı artırmak için 50 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı' dedi.

Anlaşmayı manşetine taşıyan Yunan Proto Thema 'Türkiye ve BAE enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, gayrimenkul, savunma sanayi ve yapay zeka alanlarında iş birliğini derinleştiriyor' yorumunda bulundu.

Bir başka Yunan gazete Kathimerini ise bu gelişmeyi 'Türkiye – Emrilik: Toplamı 50,7 milyar dolar olan 13 anlaşma imzaladılar' başlığı ile okurlarına sundu.

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CNN Yunanistan ise 'Erdoğan Abu Dabi'den 50,7 milyar dolar değerinde 13 anlaşmayla döndü' dedi.