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Çin'den ABD ve Japonya'ya misilleme: Tayvan hava sahasına 39 savaş uçağı yolladılar!

#Çin#Tayvan#Savaş Uçağı
Çinden ABD ve Japonyaya misilleme: Tayvan hava sahasına 39 savaş uçağı yolladılar

Tüm dünyanın gözü günlerdir Rusya ve Ukrayna arasında her an savaşa dönüşebilecek gerginliğe takılmışken Çin ve Tayvan arasındaki gerilim de bir kez daha tırmandı. Tayvan'ın yanında saf tutan Japonya ve ABD'nin ortak tatbikatına misilleme yapmak isteyen Çin bir kez daha savaş uçaklarıyla Tayvan hava sahasını deldi.

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Tayvan, topraklarını ısrarla kendi ülkesinin bir parçası olarak gören ve gerekirse zorla ele geçirileceğini iddia Çin'in işgal tehdidi altında yaşıyor. Adayı egemen bir ulus olarak gören Başkan Tsai Ing-wen'in 2016'da iktidara gelmesinden bu yana Pekin, Tayvan üzerindeki askeri tatbikatları ve diplomatik baskıyı artırdı.

Analistler, Çin'in Tayvan'ı işgal edemeyeceğine dair büyük ölçüde hemfikirdi, ancak Pekin son yıllarda farkı önemli ölçüde kapattı. Başkan Xi Jinping, Tayvan'a her bulduğu fırsatta kılıç sallamaya devam ediyor. AFP tarafından derlenen bir veri tabanına göre, Çin geçen yıl yaklaşık 970 askeri uçak ile Tayvan'ı taciz etti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başkanı Fumio Kishida geçen hafta video konferansla yaptıkları toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle iki ülke arasında işbirliğini artırma konusunda söz vermişlerdi. Biden ve Kishida bir süredir, iki ülke arasındaki ilişkileri, Çin'in Tayvan üzerinde egemenlik kurmaya çalışması ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle meydana gelen güvenlik endişeleri nedeniyle arttırma stratejisi geliştiriyor.

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Bunun üzerine de Tayvan'ın yanında yer aldıklarını her fırsatta dile getiren iki süper güç ortak tatbikat gerçekleştirerek Çin'e gözdağı verdiler.

Çinden ABD ve Japonyaya misilleme: Tayvan hava sahasına 39 savaş uçağı yolladılar

Bu gelişmelerin ardından, Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin’e ait 39 savaş uçağının güneybatı Tayvan hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) girdiğini duyurdu. ABD ve Japon donanması ve hava kuvvetleri cumartesi günü Filipinler denizinde büyük katılımlı tatbikat gerçekleştirmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin hava kuvvetlerine ait 39 savaş uçağının Tayvan’ın ADIZ bölgesine girdiğini belirterek Tayvan ordusunun karşılığında radyo uyarıları verdiğini ve hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırıldığını ifade etti. Bakanlık bunun bugüne kadar en büyük ihlal olduğunu vurguladı.

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‘CAYDIRICILIK VE MÜDAHALE KABİLYETİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN’

ABD ve Japon donanması dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamada, Çin Doğu Denizi’nin batısında Japonya ve Filipinler arasında Tayvan’ın da bulunduğu Filipinler Denizi’nde 17 -22 Ocak tarihlerinde ortaklaşa tatbikat yaptıklarını belirtti.

Çinden ABD ve Japonyaya misilleme: Tayvan hava sahasına 39 savaş uçağı yolladılar

İki ülkenin donanmasının katıldığı geniş çaplı tatbikatta ABD’den 10 savaş gemisinin yanı sıra Vinson ve Lincoln uçak gemileri de katıldı. Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri yaptığı açıklamada “Japonya-ABD İttifakının etkin caydırıcılık ve müdahale kabiliyetini güçlendirmek için Okinawa'nın güneyinde, uçak gemisi USS Carl Vinson ve USS Abraham Lincoln dahil olmak üzere on ABD Donanması gemisiyle ikili bir tatbikat gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

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ÇİN TAYVAN İÇİN BATIYI BÖYLE TAKİP ETMİŞ!

Öte yandan Washington Post Gazetesi, Çin'in Facebook ve Twitter verilerini otomatik olarak toplayan ve yerel Çin sunucularında gerçek zamanlı olarak depolayan bir yazılım ürettiğini ve bu sayede tüm Batı'yı takip ettiğini iddia etmişti.

Çin'in son on yılda geliştirdiği ve özellikle siyasi açıdan hassas bilgiler konusunda kullanılan 'kamuoyu analiz yazılımı' adı verilen veri gözetim ağı içinde Twitter'dan veri toplayan, devlete ait 320 bin dolarlık bir medya yazılımı da yer alıyor. Çin bu sayede yabancı gazeteci, siyasi ve akademisyenlerle ilgili verileri toplayabiliyor.

Çinden ABD ve Japonyaya misilleme: Tayvan hava sahasına 39 savaş uçağı yolladılar

Aynı ağ içerisinde ayrıca polisin kullandığı, Batı'nın Hong Kong ve Tayvan'daki konuşmalarını analiz eden 216.000 dolarlık bir Pekin polis istihbarat programı da bulunuyor.

 

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#Çin#Tayvan#Savaş Uçağı

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