ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Gedson yeniden Galatasarayda Portekizliler transferin detaylarını açıkladı'Gedson yeniden Galatasaray'da!' Portekizliler transferin detaylarını açıkladı!#Transfer
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Prof. Dr. Derya Unutmaz duyurdu... Varyant fark etmeksizin virüse tuzak kuracakProf. Dr. Derya Unutmaz duyurdu... Varyant fark etmeksizin virüse tuzak kuracak! #Koronavirüs
Kayıp yüzde 50ye dayandı Çöküş...Kayıp yüzde 50'ye dayandı! Çöküş...#Kripto Para Piyasası
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu Kocası ve çocukları dehşete düştü...Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu! Kocası ve çocukları dehşete düştü...#Rusya
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

#Joe Biden#ABD#Japonya
ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başkanı Fumio Kishida video konferansla yaptıkları toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle iki ülke arasında işbirliğini artırma konusunda söz verdi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, video konferans yoluyla görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren sanal toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinde artan güvenlik endişeleri ve Rusya-Ukrayna geriliminin ele alındığı belirtildi. Liderler, Çin'in büyüyen gücü, Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri de dahil olmak üzere "acilen ekonomi ve güvenlik" konularında işbirliğini artırmak üzere anlaştığı aktarıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Japonya Başbakanı Kishida, özgür ve açık bir Hint-Pasifik gerçekleştirmek için ABD ile işbirliği yapmayı, Çin ve Kuzey Kore'deki füze meselesi üzerinde yakından çalışmayı ve ayrıca Ukrayna konusunda da işbirliği yapmayı kabul ettiklerini ifade etti.

Kishida ayrıca, Japonya-ABD olarak ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi için bakanlar düzeyinde "2 artı 2" toplantılarının ekonomik bir versiyonunu kurmayı da kabul ettiklerini açıklarken, Japonya'nın bu yılın ilk yarısında ABD, Avustralya ve Hindistan'dan liderlerin katılacağı bir dörtlü grup toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Haberin Devamı

“HİNT-PASİFİK'TE VE DÜNYADA, BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TEMEL TAŞI ABD-JAPONYA İTTİFAKI”

Biden ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, Hint-Pasifik'te ve dünyada, barış ve güvenliğin temel taşı olan ABD-Japonya ittifakını daha da güçlendirmek için Başbakan Kishida ile bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade etti.

Beyaz Saray ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Kishida ve Biden’ın ekonomi ve güvenlik meseleleri, gelişen teknoloji, siber güvenlik, iklim değişikliği ve diğer ikili meseleleri tartışacaklarını aktarmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin 2022'nin başlarında Hint-Pasifik ülkeleriyle ekonomik işbirliği konusunda "ortak hedefler" oluşturmayı hedeflediğini belirtmiş, bunun amacının "ABD-Japonya ittifakını daha da güçlendirmek" ve "özgür ve açık bir Hint-Pasifik" sağlamak olduğunu aktarmıştı.

Biden ve Kishida, iki ülke arasındaki ilişkileri, Çin'in Tayvan üzerinde egemenlik kurmaya çalışması ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle meydana gelen güvenlik endişeleri nedeniyle arttırma stratejisi geliştiriyor. Kishida, Çin'in Tayvan`da egemenlik kurmaya çalışması üzerinde bu hafta, Japonya'nın Tayvan yakınlarındaki adaların savunmasını güçlendireceğini belirmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joe Biden#ABD#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe