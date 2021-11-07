Çin-Tayvan gerginliğinde flaş gelişme! Ömür boyu ceza alacaklar!

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Çin - Tayvan gerilimi geçtiğimiz günlerde Pekin destekli basında yer alan tehdit gibi açıklamalar ile en yüksek noktasına ulaştı. Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası '3. Dünya Savaşı' uyarısında bulundu, Tayvan'a 'ateşle oynama' mesajı verdi. Ancak araya ABD'nin girmesi ve Tayvan lideri n lideri Tsai Ing-wen'in Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti ile görüşmesi Çin'in sabrını taşırdı ve korkulan açıklama sonunda geldi...

Çin'den gelen resmi açıklamada "Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin bundan ömür boyu sorumlu tutulacağı ve bu desteğin suç teşkil edeceği" bildirildi.

Bu Çin tarafından resmi olarak yapılan Tavyan'la ilgili olarak Çin vatandaşlarına cezai yaptırım içeren ilk açıklama olması bakımından da oldukça önemli.

Tayvan yönetimi bağımsızlık konusunda kararlı olduğunu defalarca açıklasa da Çin gerekirse Tavyan'ı topraklarına yeniden katmak için güç kullanabileceğini saklamıyor ve 'savaş' ihtimalini elemedik diyor.

Çin yönetimi şimdiden adanın Başbakan'ı Su Tseng-chang, parlamento sözcüsü You Si-kun ve Dışişleri Bakanı Joseph Wu gibi isimleri 'kara liste'ye aldığını açıkladı ve bu listenin genişleyeceğini resmi olarak duyurdu.

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Çin'in oluşturacağı 'Tayvan destekçileri kara listesi'ne girmek bu kişilere Çin anakarasına ayak basamamak, Hong Kong ve Macau gibi Çin'e bağlı bölgelerden men edilmek ve bu kişilerin 'ana karadan' insanlarla iş birliği yapamaması, iş ilişkisi kumaması ve fonlanamaması gibi yasakları içeriyor.

Bu açıklamalar karşısında Tayvan "Kendilerinin Pekin tarafından değil, hukukun üstünlüğü tarafından yönetilen bir demokrasi olduğunu belirterek" kara listeye tepki gösterdi.

AVRUPA PARLAMENTOSU HEYETİ TAYVAN LİDERİ TSAİ İLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a yaptıkları ziyarette, adadaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

AP'nin Demokratik Süreçlere Yabancı Müdahalesini İnceleme Komitesi üyesi 13 parlamenter, Çin'in baskısına karşı ada yönetimine destek mesajı verdi.

Komite Başkanı Raphael Glucksmann, AB'nin Tayvan ile iş birliğini artırması gerektiğini belirterek, "Size açık ve basit bir mesajla geldik: Yalnız değilsiniz. Avrupa, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve insan onuruna yönelik mücadelenizde sizinle birliktedir, yanınızdadır." ifadelerini kullandı.

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Tsai ise heyetin ziyaretinin "çok önemli" olduğunu vurgulayarak, "Tayvan'ın dezenformasyona karşı demokratik bir ittifak kurmayı amaçladığını" belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ziyarete dair yaptığı açıklamada, "Avrupa tarafını hatasından dönmeye ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndererek Çin-AB ilişkilerini ciddi şekilde zedelemekten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AP geçen ay AB-Tayvan siyasi ilişkilerinin güçlendirilmesini öngören bir tasarıyı kabul etmişti. Bağlayıcılığı olmayan kararda, AB'nin Tayvan'daki ofisinin adını değiştirmesi ve ada ile ikili yatırım anlaşması imzalaması önerilmişti.

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ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

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Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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