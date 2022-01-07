Görüntüler Tayvan'dan... Çin'e karşı şehir savaşı hazırlığı...

Tayvan, topraklarını ısrarla kendi ülkesinin bir parçası olarak gören ve gerekirse zorla ele geçirileceğini iddia Çin'in işgal tehdidi altında yaşıyor. Adayı egemen bir ulus olarak gören Başkan Tsai Ing-wen'in 2016'da iktidara gelmesinden bu yana Pekin, Tayvan üzerindeki askeri tatbikatları ve diplomatik baskıyı artırdı.
SAVAŞ PROVASI
Çin'in gövde gösterilerinin çoğu, ordu için giderek daha önemli bir eğitim konusu haline gelen kentsel savaşlara odaklanmıştı. Çin'in adayı ele geçirme sözü vermesinden sonra hazırlıklara başlayan Tayvanlı askerler düzenledikleri savaş provasında zırhlı araçlarını kentsel sokak savaşı konuşlandırdılar.
Ordu Piyade Okulu'nda eğitmen olan Kiwi Yang, Tayvan'ın 23 milyonluk nüfusunun çoğunun şehirlerde yaşadığını belirterek, "Tayvan'ı korumak için gelecekteki herhangi bir savaş bir şehir savaşı olacak. Çin önce kıyı kasabalarından işgale başlayacak ve sonra çatışmalar daha kalabalık yerleşim ve ticaret alanlarına ve doğru ilerleyecek" dedi.
Tayvan'ın Kaohsiung kentinde düzenlenen tatbikatta bir caddeden tanklar yuvarlanırken, evlerden ve kum torbası barikatlarından birbirlerine ateş eden askerler görüldü.
ÇİN DEVLET BAŞKANI HER FIRSATT KILIÇ SALLIYOR
Analistler, Çin'in Tayvan'ı işgal edemeyeceğine dair büyük ölçüde hemfikirdi, ancak Pekin son yıllarda farkı önemli ölçüde kapattı. Başkan Xi Jinping, Tayvan'a her bulduğu fırsatta kılıç sallamaya devam ediyor. AFP tarafından derlenen bir veri tabanına göre, Çin geçen yıl yaklaşık 970 askeri uçak ile Tayvan'ı taciz etti.