Görüntüler Tayvan'dan... Çin'e karşı şehir savaşı hazırlığı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kâbus döndü Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...Kâbus döndü! Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...#Mersin
Ligin ayarlarını bozan takım Konyaspor... İdmana gitmek istemiyorum dedimLigin ayarlarını bozan takım Konyaspor... 'İdmana gitmek istemiyorum' dedim#Konyaspor
Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli miDepremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?#Deprem Uyarı Sistemi
Kazakistanda gerilim artıyor Cumhurbaşkanı Tokayev: Uyarı yapmadan ateş açınKazakistan'da gerilim artıyor! Cumhurbaşkanı Tokayev: Uyarı yapmadan ateş açın#Kazakistan
CHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyorCHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyor#FETÖ
Tedbirler gündemde Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneriTedbirler gündemde! Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneri#Koronavirüs
Yeni ekonomi paketi Mecliste 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecekYeni ekonomi paketi Meclis'te! 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecek?#Yeni Ekonomi Paketi
Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayımŞevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım#Şevki Yılmaz
Pedikür deyip geçmeyin Parmağı kesildi, bacağını kaybetti...Pedikür deyip geçmeyin! Parmağı kesildi, bacağını kaybetti... #Ayak Bakımı
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
Pendikte korkutan görüntü Kaynıyor, sürekli çoğalıyorPendik'te korkutan görüntü! 'Kaynıyor, sürekli çoğalıyor'#Istanbul
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Hazırlıklar tamam, savaş şehre iniyor...Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Hazırlıklar tamam, savaş şehre iniyor...#Tayvan
Ebrar Karakurt ile Paolo Egonudan müthiş düello 5 sete giden finalde kupa zaferi...Ebrar Karakurt ile Paolo Egonu'dan müthiş düello! 5 sete giden finalde kupa zaferi...#Ebrar Karakurt
Takipçilerine duyurdu Heyecan yaratan Türkiye paylaşımıTakipçilerine duyurdu! Heyecan yaratan 'Türkiye' paylaşımı#Batman
Ve beklenen oldu... Korona sil baştan Bu 3 semptoma dikkatVe beklenen oldu... Korona sil baştan! Bu 3 semptoma dikkat #Omicron
HABERLERDünya Haberleri

Görüntüler Tayvan'dan... Çin'e karşı şehir savaşı hazırlığı...

#Tayvan#Çin#Askeri Tatbikat
Görüntüler Tayvandan... Çine karşı şehir savaşı hazırlığı...

Çin'in son yıllarda askeri tatbikatları ve diplomatik baskıyı üzerinde artırdığı Tayvan olası bir işgale hazırlanıyor. Tayvanlı askerler Kaohsiung kentinde simüle edilmiş bir savaşta karşı karşıya geldi.

Haberin Devamı

Tayvan, topraklarını ısrarla kendi ülkesinin bir parçası olarak gören ve gerekirse zorla ele geçirileceğini iddia Çin'in işgal tehdidi altında yaşıyor. Adayı egemen bir ulus olarak gören Başkan Tsai Ing-wen'in 2016'da iktidara gelmesinden bu yana Pekin, Tayvan üzerindeki askeri tatbikatları ve diplomatik baskıyı artırdı.

İşte o görüntüler

Tayvanda savaş hazırlığıTayvan'da savaş hazırlığı! Haberin Tüm Görselleri

SAVAŞ PROVASI

Çin'in gövde gösterilerinin çoğu, ordu için giderek daha önemli bir eğitim konusu haline gelen kentsel savaşlara odaklanmıştı. Çin'in adayı ele geçirme sözü vermesinden sonra hazırlıklara başlayan Tayvanlı askerler düzenledikleri savaş provasında zırhlı araçlarını kentsel sokak savaşı konuşlandırdılar.

Görüntüler Tayvandan... Çine karşı şehir savaşı hazırlığı...

SAVAŞ ŞEHRE İNİYOR! ÇİN'İN PLANI BU...

Haberin Devamı

Ordu Piyade Okulu'nda eğitmen olan Kiwi Yang, Tayvan'ın 23 milyonluk nüfusunun çoğunun şehirlerde yaşadığını belirterek, "Tayvan'ı korumak için gelecekteki herhangi bir savaş bir şehir savaşı olacak. Çin önce kıyı kasabalarından işgale başlayacak ve sonra çatışmalar daha kalabalık yerleşim ve ticaret alanlarına ve doğru ilerleyecek" dedi.

Görüntüler Tayvandan... Çine karşı şehir savaşı hazırlığı...

GERÇEK BİR SAVAŞ GİBİ

Tayvan'ın Kaohsiung kentinde düzenlenen tatbikatta bir caddeden tanklar yuvarlanırken, evlerden ve kum torbası barikatlarından birbirlerine ateş eden askerler görüldü.

Görüntüler Tayvandan... Çine karşı şehir savaşı hazırlığı...

Bir asker aerosol bombası atarak havaya pembe bir duman çıkarırken, yerde yatan ölü asker kuklaları gerçek savaş görüntülerini aratmadı.

 ÇİN DEVLET BAŞKANI HER FIRSATT KILIÇ SALLIYOR

Analistler, Çin'in Tayvan'ı işgal edemeyeceğine dair büyük ölçüde hemfikirdi, ancak Pekin son yıllarda farkı önemli ölçüde kapattı. Başkan Xi Jinping, Tayvan'a her bulduğu fırsatta kılıç sallamaya devam ediyor. AFP tarafından derlenen bir veri tabanına göre, Çin geçen yıl yaklaşık 970 askeri uçak ile Tayvan'ı taciz etti. 

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Kazakistanda çatışmalar sürüyor... Korkunç görüntülerSon dakika: Kazakistan'da çatışmalar sürüyor... Korkunç görüntüler!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tayvan#Çin#Askeri Tatbikat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat