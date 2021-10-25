Çin'de üniversite laboratuvarında patlama: 2 ölü

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, itfaiye yetkilileri Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinde Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralanan 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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