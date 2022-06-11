Çin’de büyük panik! Savaş jeti evlerin üzerine düştü

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Çin’in Chengdu J-7 model savaş uçağı perşembe günü Hubei eyaletinin Xiangyang şehrinde düştü. Pilot kendini fırlatma düğmesi sayesinde kurtardı ancak jet evlerin üzerine düştü ve alevler içinde kaldı.

Jetin düştüğü yerde bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Kaza, Sovyet dönemi jetinin bir eğitim görevine başlamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

1960'ların Sovyet tasarımına dayanan bir Chengdu J-7 model jet, Xiangyang şehrinin askeri bir havaalanına yakın bir yerleşim bölgesine daldı.

DÜŞEN UÇAK SOVYET RUSYA'SI TASARIMI

Bir eğitim görevine katılan pilot, uçağı evlere çarpıp alevler içinde kalırken güvenli bir yere paraşütle atlamayı başardı ancak kazada bir kişi öldü.

Uçağın düştüğü mahalle savaş alanına döndü

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Kazada yaralanan pilotla birlikte iki kişi daha hastaneye kaldırıldı. Çin devlet basınında çıkan haberlerde yaralıların durumuna dair net bir bilgi verilmedi.

Olay yerinden çekilen videoda, şehrin bir kavşağında yanan alevler ve olayın şokuyla sersemlemiş bölge halkı vardı.

Devlet medyası, soruşturma altındaki kazanın nedenini açıklamadı.

Uçak, çarpmanın etkisiyle alev aldı ve cayır cayır yandı

ÇİN BUNU HEP YAPIYOR...

Çin'den gelen bu tür haberler alışılmadık değil. Pekin tipik olarak askeri kazaları örtbas etmeye veya pilotun ölümleri önlemedeki 'kahramanca' rolünü övmeye çalışmasıyla biliniyor.

J-7, 1950'lerden kalma Sovyet MiG-21'deki kökenleri olan ve 2013'e kadar neredeyse 50 yıl boyunca üretilen tek motorlu bir uçaktır.

Bununla birlikte, bölgesel hava koruması sağlamak için çok sayıda hizmet uçuşu yapar. Öte yandan Çin çoğu uçakları emekliye ayırmış olan bir düzineden fazla ülkeye F-7 satmaya devam ediyor.

Halk korkudan şaşkına dönmüş şekilde enkazın etrafında toplandı

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Çin'in sivil havacılık endüstrisi, 21 Mart'ta China Eastern Airlines yolcu uçağının hâlâ açıklanamayan ve uçaktaki 132 kişinin tamamının hayatını kaybettiği kazasının ardından son aylarda inceleme altına alındı.

Ve 12 Mayıs'ta, içinde 122 kişinin bulunduğu bir Tibet Havayolları uçağı güneybatı şehri Chongqing'den ayrılırken pistten saptı ve alev aldı. Kimse ölmedi, ancak birkaç yolcu yaralandı.

Avustralya ve Kanada, son zamanlarda Çinli savaş pilotları tarafından gerçekleştirilen pervasız uçuşlarla ilgili endişelerini dile getirdi.

İKİ ÜLKEDEN ÇİN'E SUÇLAMA GELMİŞTİ

1 Haziran'da Kanada ordusu yaptığı açıklamada, Çin uçaklarının bir Kanada uzun menzilli devriye uçağını yolundan döndürmeye çalıştığını ve mürettebatın bir çarpışmayı önlemek için hızla yön değiştirmesi gerektiğini söyledi.

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Avustralya, 26 Mayıs'ta bir Çin savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde hava gözetimi yapan bir Avustralya hava kuvvetleri uçağına karşı tehlikeli bir saldırganlık eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Düşen uçağın AP tarafından paylaşılmış bir görüntüsü... Bu uçaklar Sovyet Rusya tarafından üretilmişti

Avustralya savunma bakanı Richard Marles, Çin J-16'sının hızlanıp Avustralya uçağının önünü keserek, motorun içine çekilen radarları karıştırmak için tasarlanmış küçük alüminyum parçalarıyla saman saldığını söyledi.

Çin ise pilotlarının eylemlerini savundu ve yabancı ülkeleri Çin'in gelişimini kontrol altına almak için topraklarını yakından takip etmekle suçladı.