Çin'den gizli operasyon! İki ülke de sır gibi saklıyor...

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Batılı yetkililer Çin Ordusu'nun özel kullanım için Kamboçya'da gizli bir deniz üssü inşa ettiğini ve her iki ülkenin bu sır operasyonu gizlemek için olağanüstü önlemler aldığını iddia etti.



The Wall Street Journal Gazetesi de 2019 yılında iki ülke arasında gizli bir anlaşma imzalandığını iddia etmişti ancak söz konusu haber Çin ve Komboçya'dan yapılan peş peşe açıklamalarla yalanlanmıştı.

Bu kez Washington Post'un ulaştığı Çinli bir yetkili konuyu doğrulayarak askeri üssün bir kısmının Çin tarafından kullanılacağını söyledi.

Yetkili Perşembe günü yapılması planlanan temel atma törenine Çinli yetkililerin de katılacağını belirtti. Yetkili üssün tamamen askeri amaçlar için kullanılmayacağını tesiste bilim insanlarının da olacağını sözlerine ekledi.

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KAMBOÇYA YALANLADI



Kamboçya Büyükelçiliği ise söz konusu iddianın ülkelerinin imajını karalamak için ortaya atıldığını belirterek Kamboçya yönetiminin kendi topraklarında yabancı askeri üslere izin vermeyen anayasalarına sıkıca bağlı olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada askeri üssün yenilenmesinin tek sebebinin deniz suçlarıyla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi olduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum taleplerine cevap vermedi.



Batılı yetkililer Çin Ordusu'nun Ream'daki varlığının özellikle maskelendiğini iddia ediyor. Söz konusu temel atma töreninde Çin'in tesisin finansmanı ve inşasına ilişkin katılımı kabul edilirken Çin Ordusu'nun tesisi kullanacağı bilgisi özellikle gizli tutuluyor.

Tesisin çevresinde alınan olağanüstü güvenlik önlemlerinin de Kamboçya'nın hassasiyetlerinden ve halktan gelecek tepkilerden dolayı alındığı düşünülüyor.

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STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR BÖLGEDE

The Washington Post'a isminin açıklanmaması şartı ile konuşan üst düzey bir yetkili, inşa edilen üssün Pekin'in küresel güç olmak için sürekli genişlettiği askeri tesis ağının bir parçası olduğunu söyledi.

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Kamboçya'ya gizlice inşa edilen tesis Çin'in denizaşırı topraklarda sahip olduğu ikinci askeri üs olacak. Pekin'in şu an sahip olduğu tek yabancı askeri üssü Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de yer alıyor.

İnşa edilen tesis ayrıca stratejik açıdan önemli Hint-Pasifik bölgesinde kurulan ilk askeri üs. Bu nedenle de dikkatleri üzerine çekiyor.



Askeri analistler Güney Çin Denizi'nin batısında büyük donanma gemilerini barındırabilecek böyle bir tesise sahip olmanın, Çin'in bölgedeki etkisini genişletme arzusunun önemli bir unsuru olduğuna dikkat çekiyor.

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Konuya ilişkin konuşan Batılı bir yetkili Pekin'in bölgedeki diğer ülkelerin Çin'e meydan okumaya isteksiz olmasına güvendiğini belirterek, "Çin diplomatik, ekonomik ve askeri alanlarda uyguladığı baskı ve ceza kombinasyonuyla diğer ülkelere boyun eğdirebileceğini bu sayede de liderliği elinde tutabileceğini düşünüyor." dedi.

'BİR ASKERİ TESİS DE BAE'DE' İDDİASI

Çin halihazırda yaklaşık 360 savaş gemisiyle dünyanın en büyük donanmasına sahip ve yaptığı yatırımlarla denizdeki etkinliğini artırmaya kararlı.

The Wall Street Gazetesi gündeme bomba gibi düşen iddianın yanı sıra Çin'in BAE'de de bir askeri üs kurmaya çalıştığını iddia ediyor.

Gazetenin iddiasına göre ABD istihbarat teşkilatı geçtiğimiz yıl Pekin'in ülkeye gizli bir askeri tesis yaptığı bilgisine ulaştı. ABD'li yetkililerinin yaptıkları temaslar sonrası bu inşaatın durdurulduğu bildirdi.



Abu Dabi yakınlarındaki bir limana inşa edilmesi planlan tesisin şu anki durumu belirsiz.