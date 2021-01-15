Çin’de binlerce kişilik koronavirüs karantina merkezi inşa ediliyor...

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Çin'de artışa geçen vakalar yüzünden Hebei eyaletinde, izolasyon merkezi inşa ediliyor. Yeni bir salgın dalgası beklenen ülkede, en az 3 bin kişiyi barındırabilecek yeni bir karantina merkezi kuruluyor.

3.000 KİŞİLİK KARANTİNA MERKEZİ



Yetkililer, 600'den fazla işçi ve 100'den fazla makinenin sıfırın altındaki sıcaklıklarda 24 saat kesintisiz çalıştığını ve kampın inşaatını üç gün içinde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

İnşaatı süren kamp, 82 dönümlük bir alanı kaplıyor ve ülkenin en ciddi salgınının odak noktası haline gelen kuzey Çin'in Hebei Eyaletinde inşa ediliyor.

Çin'de koronavirüs salgınında endişe verici vaka artışı nedeniyle yetkililer harekete geçti. Kümelenmiş Kovid-19 vakalarının görüldüğü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da merkezi bir tıbbi gözlem merkezi inşa etmeye başlandı.



Çin Demiryolları 14. Büro Grup Limited Şirketi'nde proje yöneticisi olan Ma Shaohai, çarşamba günü inşaat projesi siparişini almalarının ardından şirketin 600'den fazla işçiyi harekete geçirdiğini söyledi. Onlarca çeşit makine de işin yürütülmesine yardımcı oluyor.

İzolasyon merkezi Shijiazhuang'ın Zhengding ilçesindeki bir köyün yakınlarındaki 33 hektarlık bir alanı kaplayacak. İzolasyon merkezi için 3 bin geçici koğuş siparişi de verildi. Her bir koğuş 18 metrekare olacak.



600'den fazla işçi ve yüzden fazla makine, sıfırın altındaki sıcaklıklarda 24 saat kesintisiz çalışıyor ve bu haftanın sonuna kadar 3.000 konutluk 82 dönümlük bir karantina merkezinin inşaatını tamamlamayı hedefliyor.



Ocak ayının başında Shijiazhuang'ın Gaocheng Bölgesinde vaka kümeleri ortaya çıkmaya başladığından beri en az 20.000 kişi evlerini terk etmek ve belirlenen atanan tecrit tesislerine taşınmak zorunda kaldı.

Öte yandan eyalette en çok vakanın bildirildiği Shijiazhuang ve Xingtai şehirlerinde, nükleik asit testlerinin ikinci turu başlatıldı. Hebei eyaletinde son 24 saatte 90 vaka ve 9 asemptomatik vaka tespit edildi.



Vakalardan 84'ü Shijiazhuang kentinde kaydedilirken, 6 vaka Xingtai şehrinde rapor edildi. Asemptomatik vakalardan ise 5'i Shijiazhuang'da, 4'ü Xingtai'de kayda geçti. Ayrıca Çin’de son sekiz aydaki ilk koronavirüs ölümü bildirildi.

Zhengding karantina merkezinde kaç kişinin barınacağı belirsizliğini koruyor ancak işçilerin şüpheli koronavirüs hastalarını barındırmak için prefabrik malzemeler kullanarak toplam 3.000 kişi kapasiteli odalar inşa etmeleri bekleniyor.

Pekin'i çevreleyen Hebei Eyaletinde ortaya çıkan en son salgın, 20 milyondan fazla insanı ağır tecrit şartları altında bıraktı.



DSÖ EKİBİ VUHAN'DA

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerinin araştıracak araştırmacı heyeti, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentine ulaştı.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyeti taşıyan geçtiğimiz gün uçak sabah saatlerinde havaalanına ulaştı.

Heyet üyeleri varışta yapılan Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.

Araştırmacılar 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkilerle yapacakları çevrim içi toplantılarla çalışmalarına başlayacak.

Heyetin araştırmasının kapsamının ne olacağı, kanıt toplayıp toplamayacakları konusunda bilgi verilmedi.

DSÖ heyeti, geçen hafta Çin'e gitmiş, Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İLK KEZ VUHAN’DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

ÇAĞRILAR CEVAPSIZ KALMIŞTI

Çin daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS SALGININA DAİR SON 24 SAATTE NELER OLDU?



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9’u yurt dışı kaynaklı, 144 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 90’ı Hebei, 43’ü Heilongjiang ve 1'i Şensi eyaletlerinde, 1 vaka ise güneybatıdaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Ülkede tedavi altındaki hasta sayısı 1001'e çıktı. Bunlardan 26'sının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bu arada, Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 66 yeni vaka görüldüğü bildirildi. Çin yönetimi, söz konusu nitelikteki vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 988 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 352 kişi ise iyileşti.

Çin, 2019'un sonlarında Vuhan'da ortaya çıkmasından bu yana koronavirüsü büyük ölçüde kontrol altına almıştı ancak son yeni vakalar görünmeye başlandı.



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