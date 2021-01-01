Koronavirüs salgını orada ortaya çıkmıştı... Yeni yılı çılgın partilerle karşıladılar

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Dünya genelinde birçok ülke koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde sakin bir yılbaşı geçirirken, virüsün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde binlerce kişi kent merkezinde toplanarak yeni yılı karşıladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin, 2021'e girdi. Dünya genelinde birçok ülke salgın önlemleriyle sessiz bir yılbaşı geçirirken, virüsün ilk tespit edildiği kent olan Vuhan yeni yılı coşkuyla karşıladı.



Binlerce kişi bir araya gelerek 2021'e "merhaba" dedi.

Yaklaşık bir yıl önce bugün, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Daha sonra virüs bir salgına yol açtı, tüm dünyaya yayıldı ve yaklaşık 1,8 milyon insanının canını aldı, almaya devam ediyor.

Cuma günü gece yarısı salgının eski merkezi Vuhan’da çok sayıda insan sokaklara döküldü ve yeni yılı kutladı.

Geleneğe göre yüzlerce kişi, şehrin en popüler Yılbaşı mekanlarından biri olan eski Hankow Gümrük Binası önünde toplandı. Binanın eski saati gece yarısına ulaştığında, birçok insan havaya balonlar bıraktı, alkışladı ve "mutlu yıllar" diye seslendi.

20 yaşındaki Yang Wenxuan, "Çok çok inanılmaz derecede mutluyum" dedi. "Bu, Vuhan'a ilk gelişim. Ama bu (geri sayım) çok harikaydı."

İnsanların kutlama yaptığı yerde yoğun bir polis varlığı ve sıkı bir kitle kontrolü vardı ve bazı güvenlik personelinin maskesiz kişileri uyardığı anlar görüldü. Yine de geri sayım rahat bir ortamda huzur içinde ilerliyor gibi görünüyordu.

Salgının kökenini araştırmak için Ocak 2021'de bir DSÖ uzmanları ekibinin Çin'e gelmesi planlanıyor.

Vuhan, aylardır büyük ölçüde virüsten uzaktı ve son günlerde yerel nüfusun bazı belirli gruplarını aşıladı. Ancak Pekin de dahil olmak üzere çeşitli Çin şehirlerindeki vakalarda son zamanlarda yaşanan artış, Vuhan'daki insanlara salgının henüz bitmediğini hatırlattı.

Vuhan'da ikamet eden 25 yaşındaki Anson Yang, "2021'de ülkede her şeyin yolunda gitmesini ve Wuhan'ın normale dönmesini umuyorum ve dünyanın yakında salgını yenebileceğini umuyorum" dedi.

Uluslararası ticaret sektöründe çalışan Yang, 2020'de kazancının sert bir şekilde etkilendiğini ve Vuhan'da henüz normal ticaret seviyelerine dönmeyen birçok işletme olduğunu bildiğini söyledi.

Dikkat çekici bir şekilde Vuhan, yedi ay önce kaldırılan karantina kısıtlamalarının ardından, 10 Mayıs'tan bu yana herhangi bir koronavirüs vakası bildirmedi.

Bazıları ihtiyatlı davrandıklarını ancak koronavirüse yakalanmaktan endişe etmediklerini söyledi.

Bilim insanları, Kovid-19'un ilk olarak yarasalarda ortaya çıktığına inanıyor.

1 yıl sonra koronavirüs hakkındaki komplo teorileri devam ediyor ancak hükumetler Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından gelmiş olabileceğini öne sürüyor.



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