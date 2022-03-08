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Büyükbabasının kahramanca çabası yetmedi: 7 yaşındaki Ukraynalı kız Rus bombalarından kaçamadı

#RUSYA#Ukrayna#SAVAŞ
Büyükbabasının kahramanca çabası yetmedi: 7 yaşındaki Ukraynalı kız Rus bombalarından kaçamadı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 13’üncü gününe girdi… Savaşta vurulan sivillerin sayısı da savaş uzadıkça artmaya devam ediyor. Üstelik sivil kayıplar arasında küçücük çocuklar da var. İşte 7 yaşındaki Alisa ve onu kurtarabilmek uğruna canını hiçe sayan büyükbabasının acı hikâyesi…

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin eşi, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska, sosyal medyadan bir açıklama yaparak dünyaya çağrıda bulunmuş; ülkesinde devam eden savaşta çocukların öldüğünü haykırmış ve bu korkunç durumun sona ermesini talep etmişti.

Saldırıların ardındaki acı hikâyeler ise savaşın ilerleyen günlerinde bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÖLÜMLERİN ARDINDAKİ ACI GERÇEKLER…

Bu çağrıyla birlikte Ukrayna’da yaşanan bir başka dram; ölen bir başka küçük çocuğun hikâyesi de manşetlerde yerini aldı. Alisa Hlans adındaki 7 yaşındaki kız çocuğu Okhtyrka’daki okuluna isabet eden bombalarla yaralandıktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Bölgeden gelen haberlere göre torununu korumak için kahramanca atılan, bedenini onun küçücük bedenine siper yapan büyükbabası da torunuyla birlikte hayatını kaybetti.

Büyükbabasının kahramanca çabası yetmedi: 7 yaşındaki Ukraynalı kız Rus bombalarından kaçamadı
Alisa ve onun uğruna canını feda eden büyükbabası...

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Alisa ve dedesinin Rusya’nın yasak olmasına rağmen kullandığı misket bombalarının hedefi olduğu duyuruldu.

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SALDIRI, ANA OKULUNA YAPILMIŞTI

Alisa’nın can verdiği saldırı Rus işgalinin ikinci gününde Okhtyrka’daki ana okuluna atılan bombalarla gerçekleştirildi. Bu saldırıda toplam altı kişi hayatını kaybetti.

Olay anından sonra okul ve çevresinde çekilen fotoğraflar patlamanın şiddetini tüm çıplaklığıyla ortaya koyarken hayatını kaybedenlerin bedenlerinin etrafa fırladığı, okul personelinin çocukları kurtarmaya çalışırken nasıl bombaların hedefinde kaldığını gösteriyordu.

Alisa’nın büyükbabası bedenini ona siper ederek oracıkta hayatını kaybederken, torunu da aldığı yaralara dayanamayarak ertesi gün kaldırıldığı hastanede can verdi.

Büyükbabasının kahramanca çabası yetmedi: 7 yaşındaki Ukraynalı kız Rus bombalarından kaçamadı
Bombaların hedefi olan 18 aylık bebeğin bu görüntüsü ve anne-babasının yaşadığı büyük acı dünyayı ayağa kaldırmıştı

Bölge baş savıcısı Irina Venediktova, hayatını kaybeden küçük Alisa’nın, birkaç ay içinde 8. yaş gününü kutlamaya hazırlandığını açıkladı.

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FIRST LADY DÜNYAYA SESLENDİ

Patlama bölgesi incelendiğinde tek bir bombayla oluşamayacak kadar büyük bir hasar tespit edilmiş, birkaç ayrı patlama gerçekleştiği anlaşılmış ve Rusya reddetse de bunun misket bombası kullanıldığının delili olduğu söylenmişti.

First Lady Olena Zelenska, Putin'in askerlerinin çocukları 'bilinçli ve alaycı bir şekilde' öldürdüğüne dikkat çekerek dünya medyasına 'korkunç gerçeği duyurun' çağrısında bulunmuştu.

Büyükbabasının kahramanca çabası yetmedi: 7 yaşındaki Ukraynalı kız Rus bombalarından kaçamadı
İrpin'de hayatını kaybeden siviller... Fotoğrafta yerde yatanlardan birinin bir çocuk olduğu seçilebiliyor

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Ukrayna First Ladysi Olena Zelenskadan dünyaya çağrı: Korkunç gerçeği duyurunUkrayna First Lady'si Olena Zelenska'dan dünyaya çağrı: Korkunç gerçeği duyurun!Haberi görüntüle

Mariupol’den 18 aylık Kirill, ' Okhtyrka’dan 7 yaşındaki Alisa, Harkov’dan 6 yaşındaki Sofia, 14 yaşındaki Arseniy…. Bu çocukların hepsi Rusya’nın bilinçli hedefleri oldular” diyerek dünyaya seslenen Zelenska “Ukrayna'da şimdiye kadar en az 38 çocuk öldü. Bu rakam şu anda şehirlerimiz bombalanırken artıyor” ifadesini kullandı ve sivillerin, özellikle de çocukların ölümü durabilsin diye dünya devletlerin yardım talebini yineledi.

 

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