Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusya'dan net uyarı: Fiyatlar 2 katına çıkar!

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06.05 Ukrayna askeri istihbaratı, Ukrayna kuvvetlerinin kuşatma altındaki Harkiv kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü duyurdu.

Bunun savaş boyunca aldürülen 2'nci yüksek rütbeli komutan olduğu bilgininin altı çizilirken öldürülen generalin Rusya'nın 41. Ordusunun Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov olduğu açıklandı.

41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

05.55 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesine dair umutlu olduğunu belirtti. Kuleba, 'Ukrayna AB'ye katılmaya çok daha yakın' dedi.

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05.38 Derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldı.

05.31 Japonya'dan ek yaptırım kararı çıktı. Maliye Bakanlığı, Japonya'nın ek 32 Rus ve Belarus yetkili ve oligarkının mal varlığını dondurduğunu duyurdu.

04.42 Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, ülkesinin Salı sabahı TSİ 10.00'da ateşkes yapacağını ve Kiev, Çernigov, Sumy ve Mariupol'dan vatandaşları tahliye etmek için insani koridorlar açacağını söyledi.

RUSYA'DAN UYARI: FİYATI 2 KATINA ÇIKAR

04.39 Batı rus petrolüne de yasak getirmeye hazırlanıyor. Bu olasılık üzerine açıklamalarda bulnunan Rusya başbakan yardımcısı Alexander Novak bu durumun gerçekleşemesinin 'küresel pazar için feci sonuçlara yol açacağını' belirtti.

Novak böyle bir senaryoda petrolün fiyatının varil başına 300 dolara çıkarak, 2 kat artabileceğini iddia etti.

04.10 Japonya hükümeti, Rusya işgali altındaki Ukrayna'da bulunan tüm Japonya Büyükelçiliği personelinin geçici olarak ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

03.45 Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi. Buna göre AB Konseyi’nin, AB Komisyonu’nu adaylık başvuru yapan ülkelerin dosyalarını inceleyerek görüş bildirmekle yetkilendirdiği açıklandı.

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02.05

ABD merkezli bilgisayar firması IBM, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon ülkedeki tüm faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

01.08 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaldığını ve kaçmadığını belirterek, "Kimseden korkmuyorum" dedi.

00.30 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Televizyondan yayınlanan konuşmada Putin, zorunlu askerlik hizmeti yapanların ve yedek askerlerin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini söyledi.

23.58 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev’de 1 Rus savaş uçağı düşürdüklerini duyurarak, “21.10’da düşman uçağı Kiev yakınlarındaki bir hava sahasında vuruldu” dedi.

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Zalujni’nin bu duyurusundan önce ise Jitomikr-Kiev karayolu üzerinde seyreden Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağının yine Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

23.47 Rusya, Moskova saati ile 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için 'sessizlik rejimi' kararı aldı.

23.40 Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus güçlerinin son birkaç gündür önemli ilerleme sağlayamadığını ifade etti. Kirby, "Rus askerleri Herson şehrini aldı ve Mariupol'un etrafını çevirmeye çalışıyorlar fakat kontrolü sağlayamadılar" dedi.

23.16 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’den yarın yerel saatle 17.00'de videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek. Zelenskiy'nin hitabı nedeniyle İngiltere parlamentosundaki resmi işlerin askıya alınacağı ve hitapta soru-cevap bölümü olmayacağı ifade edildi. Zelenskiy’nin konuşmasının Ukraynaca olacağı ve İngilizceye simultane çeviri yapılacağı açıklandı. Milletvekillerinin Zelenskiy’nin hitabını izleyebilmeleri için meclis salonuna ekranlar kurulacağı aktarıldı.

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23.15

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Zelenski ile Putin'in doğrudan görüşmesini istediklerini ifade etti.

23.10 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Biden'ın Rus petrol ürünleri ithalatını yasaklama kararı vermediğini açıkladı. Ayrıca sözcü Psaki, Polonya uçaklarından bahsediyoruz... Talep ettikleri bu savaş uçakları. Polonya ile bu konuda çalışıyoruz ve NATO müttefiklerimizin geri kalanına bu konuda danışıyoruz. Bu Polonya'nın bağımsız kararıdır. Polonya'nın Ukrayna'ya uçak transferine hiçbir şekilde karşı değiliz" dedi.