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Rusya'da 'Z' çılgınlığı! Savaşın sembolü haline geldi

#RUSYA#Ukrayna#Z Sembolü
Rusyada Z çılgınlığı Savaşın sembolü haline geldi

Ukrayna'daki Rus tanklarının üzerinde görülen 'Z' harfi çok kısa bir sürede savaşın ve Rus ideolojisinin sembolü haline geldi. Sembolün anlamı ile ilgili tartışmalar sürerken Batı medyası yeni sembolü Hitler'in 'gamalı haç'ına benzetti.

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Şubat ayının sonlarında, henüz savaş başlamamışken ve Rusya Ukrayna sınırına askeri yığınak yaparken sosyal medyada  üzerinde 'Z' harfi bulunan bir çok Rus tankının görüntüsü dolaşmaya başladı. O günden bu yana hakkında bir çok teori üretilen sembol bugün dünya basının bir numaralı gündem maddesiydi. 

RUS YANLISI PROTESTOLARIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Batı medyasında bir çok gazete uzun uzun sembolün anlamını tartıştı, Rusya'dan gelen görüntüleri analiz etti. Bugün dış basında yer alan haberlere göre Rusya Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal için adeta yeni bir sembol buldu.

Kalın bir fırça darbesiyle tanklara çizilmiş beyaz 'Z' harfi, son günlerde aşırı sağcı, Rus yanlısı protestocuların tabelalarında ve tişörtlerinde boy göstermeye başladı.

Rusyada Z çılgınlığı Savaşın sembolü haline geldi

Ukrayna'da görüşen üzerinde Z harfi olan tanklar

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ALFABEDE BİLE OLMAYAN HARF

'Z' Rus alfabesinde olmamasına rağmen, harf Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik güçlü bir destek sembolüne dönüştü. Rusya'nın çevresinde 'Z' logosuyla süslenmiş arabalar görüldü ve işletmeler camlarına bu harfi asarak Putin'e olan desteklerini gösterdiler.

ZELENSKİ'DEN Mİ GELİYOR

'Z' harfi ilk ortaya çıktığında bir çok kişi bunun piyadeleri tanımlamanın bir yolu olabileceğini düşündü. Daha sonra birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye başlandı.

Rusyada Z çılgınlığı Savaşın sembolü haline geldi

Rusya'da bir kentte görülen destek panosu

Kimileri ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti. Kimileri işi daha ileri götürerek Rusya'nın bir numaralı hedefinin Zelenski olduğu bu nedenle de harflere 'Z' harfi yazıldığını söylemişti.

Sosyal medyada yayılan ve haber sitelerine bile konu olan teoriler bunula da sınırlı kalmadı. Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu.

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RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI ANLAMLARINI DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde  bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer',  ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.

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İNGİLİZ BASINI: 'YENİ GAMALI HAÇ OLABİLİR Mİ'

Bağımsız araştırmacı ve düşünce kuruluşu Wilson Center'ın eski üyesi Kamil Galeev, "Yetkililer, Ukrayna işgalinde halk desteği elde etmek için böyle bir propaganda kampanyası başlattılar. Sadece birkaç gün önce icat edilen bu sembol, yeni Rus ideolojisinin ve ulusal kimliğinin sembolü haline geldi." dedi.

İngiliz Telegraph Gazetesi "Z bizim için sadece bir harf olabilir ancak Rusya bunu Savaşının amblemine dönüştürmüş durumda" dedi ve çokça tartışılacak bir soru sordu: "Rusya'nın 'Z'si bir sonraki gamalı haç olabilirmi?"

Dünyada sembolle ilgili tartışmalar sürerken Rusya'da adeta bir Z çılgınlığı yaşanıyor...

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KANSER HASTASI ÇOCUKLAR Z ŞEKLİNDE SIRADA

Rusya'nın güneybatısındaki Kazan'da bir bakımevinde, kanser hastası çocuklar ve bakımevi personeli Rus askeri operasyonuna desteklerini göstermek için karda "Z" şeklinde sıraya girerek poz verdi.

Rusyada Z çılgınlığı Savaşın sembolü haline geldi

Z şeklinde sıraya giren kanser hastası çocuklar

MADALYAYI ALDI, SEMBOL KIYAMETİ KOPARDI

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Rus sporcu Ivan Kuliak madalyasını almak için kürsüye çıktığında üzerinde yine aynı sembol vardı.

Rusyada Z çılgınlığı Savaşın sembolü haline geldi

Ivan Kuliak

ESKİ RUS AJANININ YAKASINDA DA VAR

Rusya için kayıt dışı bir ajan olarak çalıştığı için cezaevine gönderildikten sonra 2019 yılında ABD'den sınır dışı edilen şimdilerde Parlamento üyesi olan Maria Butina yakasına beyaz bir Z harfi iliştirerek Rus askerlerine seslendi: "İşinizi yapın kardeşlerim. Sizi her zaman destekleyeceğiz"

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TV MUHABİRLERİ DE KULLANIYOR

Rus devlete ait haber ağı Rossiya-24 de Ukrayna'dan haber yapan muhabirlerin koruyucu kıyafetlerine 'Z' sembolü ekledi

BİR ÇOK KENTTE KONVOY

Rusya'nın belli başlı şehirlerinden bu hafta sonu paylaşılan görüntülerde, camlarına beyaz "Z"ler yapıştırılmış ve dev Rus bayrakları dalgalanan araba konvoyları dikkatlerden kaçmadı.

Rusyada Z çılgınlığı Savaşın sembolü haline geldi


SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Ve sosyal medyada dolaşan iki propaganda videosunda, siyah tişörtler giyen genç Rusların üzerinde "Z" harfi ve #СвоихНеБросаем etiketi görülüyor.

Rusyada Z çılgınlığı Savaşın sembolü haline geldi


Gençlerin "Rusya için, başkan için. Rusya için, Putin için!" diye bağırdığı görülüyor. 

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