Bolşoy Balesi’nin baş balerini Smirnova istifa etti: "Bütün hücrelerimle bu savaşa karşıyım"

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Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal ederek başlattığı savaş sürüyor. Putin yönetimindeki Rusya bu savaşı 'özel operasyon' olarak adlandırmaya ve kendisine haklı gerekçeler yaratma çabasına devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanında ise bu savaşa karşı olan milyonlar savaş karşıtı eylemlerine devam ediyor. Rusya içinde bile, ağır cezalara tabi olsa bile, sokaklara inen sayısız insan savaş karşıtı gösteriler yapıyor. Üstelik bu cesur insanlar uzun hapis cezalarını ve büyük para cezalarını göz almış durumda.

Savaşa karşı ses verenler sadece sıradan vatandaşlardan da ibaret değil. Rus sanatçılar ve sporcular birer birer dışlanıp; müsabakaları ya da sergileyecekleri gösteriler teker teker iptal edilse de savaş karşıtı duruşlarını ortaya koyuyor. Bunların arasına ünlü Bolşoy Balesi'nin baş balerini Olga Smirnova da katıldı.

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Ukrayna'daki yıkıma karşı çıkan sesler giderek yükseliyor

Baş balerin Olga Smirnova, savaş karşıtı açıklamalarının ardından Bolşoy Balesi’nden ayrıldı. Smirnova, dünyanın en eski balelerinden olan Moskova merkezli Bolşoy Balesi’nin baş dansçılarındandı.

“Bütün hücrelerimle savaşa karşı çıkıyorum” diyen Smirnova, Hollanda Ulusal Balesi’ne katıldı.

Hollanda’daki dans topluluğundan yapılan açıklamada savaş karşıtı açıklamalarının ardından Smirnova’nın Rusya’da kariyerine devam etmesinin imkanının kalmadığı belirtildi.

Hollanda Ulusal Balesi'nin direktörü Ted Brandsen "Onu buna iten koşullar çok acı olsa da Olga'nın Hollanda'da dans edecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kendi jenerasyonunun en yetenekli balerini kabul edilen Smirnova artık Hollanda için dans edecek

Smirnova, bu ayın başında Telegram’dan, bugüne kadar Ruslarla ve Rus kültürüyle hep gurur duyduğunu, ancak bu yaşananların ardından şimdi ile geçmiş arasında bir sınır oluştuğunu söylemiş; “İnsanların öldüğünü, başlarını soktukları çatılarını kaybettiklerini ve evlerini terk ettiklerini görmek çok acı” demişti.

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Ünlü balerin açıklamasında "Birkaç hafta önce tüm bunların olacağını kim düşünebilirdi? Bizler silahların, bombaların gölgesinden uzaktayız ancak bu, yaşananlara sessiz kalmamıza, bu büyük trajediyi görmemize engel olmamalı." sözlerini de kullandı.

Dedesi Ukraynalı olan Smirnova için açıklama yapan Hollanda Ulusal Balesi tarafından yapılan açıklamada ünlü balerinin "Rusya'dan utanacağımı hiç düşünmemiştim." dediği ifade edildi.

Neredeyse her Rus'un Ukrayna'da yaşayan bir yakını olması savaşın en acı gerçeklerinden biri

30 yaşındaki Smirnova, kendi kuşağının en yetenekli dansçılarından biri olarak kabul ediliyor. "Dedemin Ukraynalı olması bir yana, Rusya'da mutlaka herkesin Ukrayna'da yaşayan bir akrabası ya da arkadaşı vardır. Sorun bu değil; sorun bize hala 20. yüzyıldaki koşullar dayatılıyor. Bu kabul edilemez." dedi.

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Rusya'da çalışan sanatçılar arasında yabancı ülkelerden gelen ve savaşa karşı çıkarak bu ülkeden ayrılanlar da var. Ancak bugüne kadar Rusya'ya karşı gelip duruşunu belli edenler arasındaki en ünlü isim ve en etkili sanatçı Olga Smirnova oldu.

Hollanda "Mutluluğumuz buruk" açıklamasını yaptı

St. Petersburg'daki ünlü Mariinsky Balesi'nde 5 yıldır görev yapan 22 yaşındaki Brezilyalı dansçı Victor Caixeta da ayrılık kararını açıklamış ve tıpkı Smirnova gibi Hollanda Ulusal Balesi'ne katılmıştı.