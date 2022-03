Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

Haberin Devamı

Ukrayna’daki yaşanan toplu seferberliğe toplumun her kesiminden destek verenler oluyor. Şehirleri kuşatan Rusya askerleriyle çarpışan siviller arasında bir oyun yazarı, bir milletvekili, bir rock şarkıcısı ve bir televizyon sunucusu da var ki Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de birkaç yıl öncesine kadar oyunculuk ve komedyenlik kariyeriyle tanındığını düşünürsek, bu çok da şaşırtıcı bir durum değil.

ÜNLÜ AKTÖR RUS ASKERLERİYLE ÇATIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Seferberliğe katılan isimlerden biri 33 yaşındaki Ukraynalı aktör Pasha Lee idi. Ülkesinde oyuncu, sunucu, seslendirme sanatçısı olarak tanınan Pasha Lee, ülkesini savunmak üzere eline silah alarak orduya katılmıştı. Lee, savaşın 12’nci gününde Irpin şehrinde bir çatışmada hayatını kaybetti.

Orduya katılma kararı sonrası asker üniformalı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu en son olarak "48 saattir bombalanıyoruz ama yüzümüz hala gülüyor çünkü Ukrayna için savaşıyoruz ve başaracağız" mesajını paylaşmıştı.

ÇELİK YELEĞİNİ ÇOCUĞA VERDİ

Pasha Lee’nin vefatının ardından Ukrayna medyası oldukça çarpıcı yayınlar yaptı. Ukraynalı aktörün, ölmeden hemen önce çelik yeleğini ‘kahramanca’ bir çocuğa verdiği belirtildi.

Lee, Rus bombardımanı sonucu hayatını kaybetmeden hemen önce Irpin’deki bir tahliye sırasında çocukların bir evden kaçmasına yardım ediyordu.

Pasha Lee’nin Rus ordusu ile çatışma sırasında hayatını kaybetmesi, sadece Ukrayna’da değil tüm dünyada gündem oldu. Aktörün vefatı ülkesinde bir kahramanlık hikayesi olarak adlandırılıyor.

SİLAHINI KUŞANIP SÖYLEDİĞİ ŞARKI VİRAL OLDU

Tıpkı Pasha Lee gibi ülkesini savunmak isteyen çok sayıda ünlü isim, eline silah alıyor ve orduya katılıyor. BoomBox grubunun solisti olan Ukraynalı şarkıcı Andriy Khlyvnyuk da onlardan biri.

Savaşın ilk günlerinde çocuklarını Kiev’den uzaklaştırmak için yola çıkan Khlyvnyuk, “Çocuklarımı güvenli bir sığınağa annemim evine götürdüm. Sonra hükümetin talimatlarını yerine getirmek için Kiev’e geri döndüm. Gerekirse silahımı alıp ülkem için savaşacağım" demişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Андрій Хливнюк (@andriihorolski)'in paylaştığı bir gönderi

Başkenti Rusların ele geçirme girişimlerine karşı savunmak için Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri'ne katıldığını duyuran ünlü sanatçı Khlyvnyuk, askeri üniforması ve silahı ile The Red Viburnum in the Meadow halk şarkısını söylediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Müzisyenler arabulucudur ama şimdi gitar çalmanın zamanı değil, silahlarımızı kullanmalıyız” diyen Khlyvnyuk’un söylediği şarkı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ukrayna’nın ulusal sembollerinden biri olan kartopu çiçeğinden bahseden halk şarkısı, deyim yerindeyse direnişin sembolü haline geldi.

SAHNEDE OLMASI GEREKİRKEN ŞİMDİ ORDUDA

Oleksiy Potyomkin'in mart ayı planları, üç hafta önce bugünkünden çok farklıydı. Ünlü balet, klasik bir Ukrayna eseri olan Lileya'da Prens rolüyle Kiev Operası'nın sahnesine çıkacaktı. Ancak Rusya'nın işgali bütün Ukraynalılar gibi Potyomkin'in de hayatını kökünden değiştirdi. Genç balet eline bir silah bir de ilkyardım seti alıp Rus güçleriyle savaşan sivil direniş hareketine katıldı.

Potyomkin, savaş yeni başladığı zaman, eski takma adı ‘Samuray’ olan gazi arkadaşının komutası altında Odessa’da savunma güçlerine katıldı. Ardından bir sağlık ekibine dahil olan Oleksiy Potyomkin, hislerini, “Dürüst olmak gerekirse, hepsi korkunç ama kendimizi kontrol altında tutuyoruz” sözleriyle ifade etti.

33 yaşındaki balet, “Benimle ülkesi için hizmet eden her türden sivil var. Evde oturup vakit kaybetmektense yararlı bir şeyler yapma isteği ile birleştik” dedi.

Bazı siviller ellerine silah alıp savunmaya geçerken, barikat için kum torbası dolduran, cepheye göndermek için kamuflaj giysisi diken ya da yemek yapıp askerlere dağıtanlar da var.

2014'TEN BERİ ORDU İÇİN ÇALIŞAN KOMEDYEN

Sivil direniş harekâtına katılan Ukraynalı komedyen ve sunucu Serniy Prytula da askerlere ekipman ve malzeme saplayan bir yardım kuruluşunu işletiyor. “Putin’in en büyük hatası, yalnızca Ukrayna ordusu ve bazı milliyetçilerle savaşacağını düşünmesiydi. Bütün ulusla savaşıyor!” diyen komedyen, işlettiği yardım kuruluşunun Ukrayna’dan ve dünyanın her yerinden bağışlar aldığını söyledi. Prytula, komşu Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin yanı sıra İspanya, Avusturalya gibi daha uzak yerlerden de ekipman siparişi verdiklerini ekledi. Hatta Prytula, önceki gün 2 milyon dolara 2000 kask ve kurşun geçirmez yelek sipariş etti.

Serniy Prytula, 2014 yılında Rusya'nın ilk işgali sırasında orduya yardım etmeye başladı. Onu cephedeki askerleri ziyaret edip yardım ulaştırırken gören diğer Ukraynalıların da güvenini kazandı.

'ZELENSKY BİZİM DENİZ FENERİMİZ'

Eski bir komedyen ve aktör olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky’nin savaş zamanı lidere dönüşmesi konusuna da değinen Prytula, “Gerçekten çok cesur. Kiev’de kalması tüm Ukraynalılar için iyi çünkü şu an o bizim için bir deniz feneri gibi. Son kurşuna kadar savaşacağımız konusunda kendisine katılıyorum” ifadelerine yer verdi.

'BU ÖZGÜR BİR HALK ORDUSU'

Ukraynalı gönüllüler, ülkenin taban direnişinin güçlü ve esnek olduğunu ve kırılmasının zor olacağını söylüyor. Ukrayna'nın en tanınmış oyun yazarlarından biri olan ve savaşın ikinci gününde toprak savunma taburuna katılan Maksim Kurochkin, “Bu, her biri inisiyatif almaktan korkmayan özgür bir halk ordusu" dedi.

Kurochkin, yanında silah taşıyanlar arasında girişimciler, taksi şoförleri, gazeteciler, tasarımcılar ve programcılar olduğunu da söyledi.

Ukrayna’da yaşanan sivil direniş harekatının hikayesi aslında 2014 yılına, Rusya yanlısı olduğu bilinen Eski Ukrayna devlet başkanı Viktor Yanukoviç’in ülkeyi terk etmesine yol açan bir halk yaklaşımına dayanıyor. 2014 yılında ülkede AB yanlısı vatandaşlar ile Rusya'ya yakın yönetim arasında aylar süren bir kriz yaşanmıştı. Göstericiler, Kiev’in merkez meydanına bir çadır kent kurmuş, burayı hükümet yanlılarının saldırılarına karşı savunmuşlardı. Viktor Yanukoviç, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Yanukoviç’in ülkeden ayrılmasının ardından, Rusya ülkenin bazı bölgelerini işgal etmiş ve ele geçirmişti. Gönüllüler, tıpkı şimdi olduğu gibi o zaman da ülkelerini korumak adına orduya akın etmişti.

SİYASİLER DE DİRENİŞTE

Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko başta olmak üzere politikacılar da devreye giriyor. Mesela Milletvekili Kira Rudik silahlandı, parti üyelerinden ve arkadaşlarından oluşan grubu evinde topladı. “Koltuklarda ve yerlerden uyuyoruz. Biraz yaz kampını andırıyor” diyen Rudik, arkadaş grubuyla beraber evden ayrılmıyor, ülkesini savunmak için hazırda bekliyor.

Rudik, ülkeden ayrılmama kararı için de şunları söyledi: “Evime, aileme, kendime baktım ve sevdiğim her şeyin burada olduğunu fark ettim. Neden ayrılayım? Putin bizim olanı almaya karar verdiği için mi?”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Кіра Рудик (@kira.rudik)'in paylaştığı bir gönderi

EVİNİN BAHÇESİNDE SİLAH EĞİTİMİ ALIYOR

Kira Rudik ve arkadaş grubu, gazilerin yardımıyla her gün evinin bahçesinde temel silah eğitimi alıyor. Ne olduğunu anlayana kadar komşularının biraz ürktüğünü de anlatan Rudik, silah kullanma becerilerinin geliştiğini ve grubunun yaşlıların tahliyesine yardımcı olmak veya bir bombalama sonrasında yardım etmek için çalıştığını söylüyor.

Şimdi sabah 8.30'da kahvaltı, akşam 20.30'da akşam yemeği ve sıkı bir alkol yasağı ile grubunu daha düzenli hale getirmeye çalışan milletvekili, durumlarını şu sözlerle anlatıyor: “İlk günler şoktaydık, şimdi organize oluyoruz. Yaz kampı durumundan yoruldum. Daha çok bir ordu gibi olmalıyız!"

