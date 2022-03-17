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Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! Ölü sayısı 13'e yükseldi

#Ukrayna#Rusya#Harkiv
Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu Ölü sayısı 13e yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş 22'nci gününde. Rusya'nın Ukrayna’nın Çernihiv kentinde ekmek kuyruğunda bekleyen sivilleri hedef almasının yankıları sürüyor. Dün yapılan saldırı sonucunda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği açıklandı. Harkiv ve Chernihiv'deki hasar uydu görüntülerine yansıdı. Maxar iki kentin uzaydan çekilmiş görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti. İşte Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Son dönemde sivilleri hedef alan Rusya dünyayı ayağa kaldıran bir adım attı ve ekmek kuyuğunda bekleyen sivilleri vurdu. Dün yaşanan saldırının yankıları sürerken ölü sayısının 13'e yükseldiği açıklandı. Ülkenin dört bir yanında çatışmalar sürerken bir yandan da diplomatik bir çözüm için yoğun mesai harcanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

06.11 Rus ordusu, dün Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerini hedef almıştı. Saldırıda bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen sivilleri de kapsamıştı.

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Ukrayna basını ekmek almak için kuyrukta bekleyen kişilerin saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yapılan son açıklamada ölü sayısının 13'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı.

Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu Ölü sayısı 13e yükseldi
Saldırı sonrası çevredeki siviller kendi imkânları ile yaralıları hastanelere yetiştirmeye çalıştı

YIKIM UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

05.44 Harkiv ve Chernihiv'deki hasar uydu görüntülerine yansıdı. Maxar iki kentin uzaydan çekilmiş görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde çok sayıda binanın tahrip olduğu bazı binalarda ise yangınların sürdüğü görülüyor.

Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu Ölü sayısı 13e yükseldi
Bir uydu görüntüsü Chernihiv, Ukrayna'da hasarlı bir Olimpik spor eğitim merkezini gösteriyor (16 Mart 2022)

ZELENSKİ'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

04.00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.

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ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez Rusya lideri Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" diye tanımladı.

23.59 Ağır Rus bombardımanı altındaki Mariupol şehrinde büyük çaplı tahliye operasyonu düzenlendi. Tahliye kapsamında son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol şehrinden Zaporijya sevk edildi. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün yaklaşık 2 bin 500 özel araç ve 15 otobüsle 11 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

23.30 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, “Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun" derken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise, "Rusya'nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Almanya'nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya'dan tedarik ettiğini biliyoruz” dedi.

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23.00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yola çıkan 159 kişi ile beraber Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 15 bin 196 olduğunu açıkladı.

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22.45 Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkında söylediği "O bir savaş suçlusu" sözlerine yanıt verdi. Peskov, Biden'ın suçlamasına ilişkin "kabul ve affedilemez bir söylem" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi, Rusya'nın üyeliğini askıya aldı.

22.37 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Zelenski, “Ukrayna’nın dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna halkının mücadele ettiği Rus saldırganlığı hakkında görüştük. Barış diyaloğu yolunun açılması konusunu da ele aldık. Önemli destekleri için minnettarım” ifadelerini kullandı.

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22.30 Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullandı.

22.15 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.

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