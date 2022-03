Bahçesine Rusça 'çocuk' yazmışlardı, içinde yüzlerce kişi olabilir... Rusya, Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatroyu vurdu!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılar 22'nci gününde devam ederken, Ukrayna’nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası Rus ordusu tarafından vuruldu.

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiç bir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

"HİÇBİR ZAMAN AFFETMEYECEĞİZ"

İçinde yüzlerce kişinin kurşunlardan ve bombalardan korunduğu tiyatro binasında yüzlerce kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu tiyatro binasıyla ilgili acı detaysa bölgenin uydu görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı...

Vurulan tiyatro binasının önden görünüşü

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız” sözleri kullanıldı.

EN ÇOK VURULAN ŞEHİR MARİUPOL OLDU

450 bin nüfuslu Mariupol, Rus işgalinde en çok hedef alınan şehir oldu. Kızılhaç yetkililerinin bölgeden gönderdiği raporlara göre şehirdeki durumum ‘kıyameti’ andıracak kadar kötü.

Mariupol, Ukrayna’nın güneyinde, Rus destekli ayrılıkçıların bulunduğu bölgeyle Kırım’ın tam ortasında yer alıyor. Şehrin kontrolünün tamamen ele geçirilmesi Ruslara Azov Denizi’ne kadar olan bölgede büyük bir avantaj kazandıracak ve konvoyların geçişi için uzun bir kara yolu koridoru açacak.

Şehir yetkilileri işgal başladığından beri şehirde en az 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak hayatını kaybedenlerin sayılmasının ve cesetlerin toplanmasının zorluğu nedeniyle bu sayının 20 bine kadar yükselebileceğini söylüyor.

Şehirde daha önce de hastaneler bombaların hedefi olmuştu... Mariupol Rusya'nın en çok vurduğu yerlerden biri oldu

Bölgede Rus işgali ve yoğun bombardıman devam ettiği için iletişim kurmak oldukça zor; bu da ölü ve yaralı sayısı konusunda bilgi almayı zorlaştırıyor. Öte yandan tiyatro binasının büyüklüğüne bakınca yetkililer içeride bin civarı sivilin olabileceğini söylüyor.

ÇARESİZCE 'ÇOCUK' YAZDILAR AMA BİR İŞE YARAMADI

Üstelik Maxar şirketi tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, Rus saldırısıyla ilgili korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Sığınak olarak kullanılan binanın bahçesine havadan görülebilecek şekilde ve Rusça olarak ‘ÇOCUK’ yazılmıştı. Ukraynalı siviller, binada çocukların olduğunu ve bu sivil hedefin vurulmaması gerektiğini Rus güçlerine duyurmak istemişti. Ancak bu çaba yeterli olmadı…

Uydu görüntüleri tiyatronun önündeki bahçeye Rusça olarak 'ÇOCUK' yazıldığını kanıtlıyor

Tiyatro binasında geçen hafta çekilen bir videoda, bodrum katında sayısız sivilin ve çocuğun karanlıkta, korku içinde beklediği görüntüler vardı. Tiyatro binasında çalışan bir görevli, oyunlarda kullanılan kostümler de dahil olmak üzere tüm kumaşları sivillerin uyuması için yatak yaptıklarını açıklıyor ve dünyaya şöyle sesleniyordu:

“Lütfen bizi dinleyin! İçeride hamile kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere bin kişi var. Lütfen bize yardım edin. Ne olur bu savaşı durdurdun! Bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum ama bize bir koridor açın. Yaralıları ve kadınlarla çocukları buradan çıkarmak zorundayız.”

Görevli bunları söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu…

Sığınaktaki siviller korku içinde karanlıkta saklanıyordu

Şehir yetkilileri tiyatro binasındaki ölü ve yaralı sayısını tespit edemediklerini, girişin saldırının şiddeti yüzünden beton bloklarla kapandığını söyledi.

"BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medya hesabından saldırıyı paylaştı ve bunun Rusya’nın korkunç insanlık suçlarından bir daha olduğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise “İçeride bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz; ölü ve yaralı sayısını bilmiyoruz. Bu tiyatro binası kuşatma altındaki şehirden kaçamayan sivillerin; kadınların ve çocukların saklandığı bir sığınaktı.” açıklamasını yaptı.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli