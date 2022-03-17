Ukrayna'nın eski Başbakanı konuştu: "Artık ben de silahlandım!"

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“Ben bir avukatım ve eski başbakanım. Bunlara rağmen silahlanmam ise hiç tuhaf değil. Bu bir özgürlük mücadelesi ve aynı zamanda ülkemi Putin’e karşı savunmak benim görevim.”

Bu sözler Ukrayna’nın eski Başbakanı Oleksıy Honcharuk’a ait. Eski başbakan ülkesine ve dünyaya seslendiği bu açıklamayla Ukrayna’da ve özellikle de Kiev’de yaşananlara ışık tutmayı amaçlıyor.

Honcharuk, arabasının içinde otururken Kiev sokaklarında karşılaştığı manzarayı anlatıyor. Bir Avrupa başkentinde, güneşli bir günde sokaklarda sadece bir düzeni insan var. Üstelik bunlar keyifle yürümek yerine hep bir yerlere koşturuyor. Kiev’de hayat artık böyle sürüyor…

Oleksıy Honcharuk, bu manzaranın tuhaflığını vurguluyor… Sürüyle insan askeri üniformalar içinde. Yollar barikatlarla dolu ve her yerde kontrol noktaları görülüyor. “Kiev bombalanırken ve hemşerilerim ölürken ben de silahımı kuşanıyorum.” diyor eski başbakan.

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ZELENSKİ'NİN BAŞBAKANLIĞINI YAPTI

Oleksıy Honcharuk, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile çalışmış bir siyasetçi. Ukraynalıların korkmadığını söyleyen eski başbakana göre insanlar Putin’in saldırısı karşısında birleşmeyi ve hem bugünlerini hem de ülkelerinin ve kendilerinin geleceğini kurtarmaya odaklanmış durumda.

Honcharuk, Putin’in amacının ülkesini haritadan silmek olduğunun altını çiziyor ve Ukrayna’nın da kendi rejiminin altına girerek özgür tarihini yok etmek istediğini hatırlatıyor.

“Bizler barışçıl insanlarız” diyen Honcharuk, Ukrayna’nın bugüne kadar hiçbir komşusuna saldırmadığını, ülkeleri işgale kalkışmadığını ve askeri karşılık gerektirecek bir eylemi olmadığını vurguluyor.

Rus diktatörünün gözünde Ukrayna’nın suçunun demokrasi talep etmek, özgürlüğü kutsamak ve Avrupa değerlerini kabul etmek olduğunu anlatan eski Başbakan Putin’in bu sebeple ülkeyi yakıp yıkarak Ukrayna kültürünü yok etmek ve kendi zalim rejimini dayatmak isteğini söylüyor.

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NAZİZM İDDİASINA CEVAP

Devlet Başkanlarının Yahudi olduğunun altını çizerek Putin’in ‘Nazileri yok etme’ bahanesini de çürüten Honcharuk, hükümette bu fikirlere sahip kimsenin yer almadığını da ifade ediyor. Her ülkede bu tür görüşlere sahip insanlar olabileceğini söyleyen Oleksıy Honcharuk, bu tür kimselere yönetim yetkisinin asla verilmeyeceğini de belirtiyor.

“Ülkemin Rusça konuşulan bölgelerinde de yaşadım” diyen eski başbakan bunun mutlaka Moskova’nın siyasi tutumlarını bellemek anlamına gelmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve ekliyor “Son 20 yıldır Kiev’de yaşıyorum. Ve Rusya’nın komünist rejiminin etkisinden çıkarak gelişen ve özgürleşen bir Ukrayna görüyorum.”

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"ONA GÜVENİM HEP TAMDI"

Zelenski ile görev yaptığı için onun cesaretinden ve kararlılığından emin olduğu söyleyen Honcharuk “Zelenski’nin başarısı beni hiç şaşırtmadı.” demeyi de ihmal etmiyor.

“Savaş aslında 2014’te Rusya Kırım’ı ilhak edince ve Donetsk’le Luhansk’ı işgal edince başladı” diyen siyasetçi Batı’nın o günlerde verdiği tepkinin yetersizliğini anlatıyor. Kırım’ın, Hitler’in yenildiği günlerden beri işgal edilen en büyük toprak parçası olduğunu ifade eden Honcharuk, Putin2in bu tepkisizlikten de faydalanarak yeniden bir işgal planını devreye soktuğunu iddia ediyor.

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Ukrayna’nın Rusya’nın milyarlar harcadığı askeri saldırı hattına karşı muazzam bir savunma gösterdiğini söyleyen Oleksıy Honcharuk, Batı’nın ise hâlâ korku içinde hareket ettiğini ve ne Rusya’ya yaptırımlar ne de Ukrayna’ya yardımlar konusunda yeterli adımları atamadığını savunuyor.

"PUTİN BATI'NIN KORKUSUNU HİSSEDİYOR"

Putin’in bu korkunun adeta kokusunu alabildiğini savunan 37 yaşındaki siyasetçi onun tek anladığı şeyin ‘güç’ olduğunu söylüyor. Rusya’nın ekonomik yaptırımlara alışkın olduğunu hatırlatan Oleksıy Honcharuk, “Putin sonuna kadar bunlara dayanacaktır” demeyi de ihmal etmiyor.

Sadece oligarklara verilen cezaların yeterli olmadığını vurgulayan Honcharuk “Rusya ekonomik olarak, ülke bazında tamamen izole edilmelidir” diyor ve askeri durum hakkında da şunları söylüyor “Ben bir asker değilim. Ama uçuşa yasak bölgelere ihtiyacımız olduğu bir gerçek. NATO bence Putin’e 48 saat süre tanımalı ve geri çekilmezse harekete geçerek ülkemizi savunmamızda bize yardım etmeli.” Sırada Polonya ya da Finlandiya mı var?

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Oleksıy Honcharuk, mektubunu şu sözlerle sonlandırıyor:

“Onu durdurmazlarsa sırada hangi ülke var sizce? Polonya, Finlandiya ya da Litvanya mı? Batı bir dünya savaşı çıksın istemiyorsa bu diktatöre dur demeli ve bu haksız işgalin sonlanması için bize ‘gerçekten’ yardım etmeye başlamalı.”