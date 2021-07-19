Bir anlık dalgınlık felakete neden oluyordu... Denizin ortasında böyle buldular!

Tunus'un kuzeydoğu kesimindeki Cap Bon yarımadasında bir sahil kasabası olan Kelibia'da dün yaşanan korku dolu anlar adeta görenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. Kumsalları Akdeniz'in en güzel plajları olarak kabul edilen bölge sıcak yaz günlerinde tatilci akınına uğruyor. Plaj, dün de her zamanki gibi oldukça kalabalık idi.

Bir anda kumsalda güneşlenen vatandaşların fark ettiği korkunç durum ise orada bulunan herkesin korkudan küçük dilini yutmasına sebep oldu. Kıyıdan neredeyse 2 kilometre açıkta pembe renkli bir cisim görenler anında sahildeki cankurtaranlara haber verdiler.

Duruma hemen müdahale eden görevliler suya atlayarak hızla yüzdüler ve gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Denizin ortasında, can simidine oturtulmuş sadece bir yaşındaki bir kız bebek mucize eseri sağ olarak kurtarıldı. Sosyal medya paylaşım sitesi Reddit'te küçük kızın kurtarıldığı anlar video olarak yayınlanınca olay viral haline geldi.

Dün akşam üzeri 5 sularında yaşanan olayda bebeğin içinde oturduğu can simidinin kuvvetli rüzgar tarafından açıklara doğru sürüklendiği düşünülüyor. Küçük çocuğun anne ve babasının olay anında plajda oldukları ancak durumu fark etmedikleri açıklanırken ailenin 'bir anlık dikkat dağılması' sonucu böyle bir olay yaşandığını söyledikleri ifade edildi.

Kurtarılarak ailesine teslim edilen bebeğin durumunun iyi olduğu ve herhangi bir fiziksel sıkıntısı olmadığı açıklanırken aile sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bebeğin bulunduğu noktanın karaya olan uzaklığı

Reddit'te paylaşılan ve olay anında orada bulunan bir jet ski'den çekilen videonun görüntüleri can simidinin kıyıdan ne kadar uzağa gittiğini ve bu şans eseri gerçekleşen kurtuluşun aslında ne kadar mucizevi olduğunu kanıtlar gibiydi.

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