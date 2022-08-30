Aşı karşıtlarına kötü haber... Avustralya'dan emsal karar: Tazminat ödeyecek!

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2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken virüs bir kez daha tabiri caizse kendisini hatırlattı.

Zira pandeminin başlamasından yaklaşık iki buçuk yıl sonra, şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıyayız.

BA 5'in son derece bulaşıcı olduğunun altını çizen uzmanlar dünya genelindeki vaka artışının ana sorumlusunun da bu varyant olduğu görüşünde.

AŞI KARŞITI TAZMİNAT ÖDEYECEK

Dünyanın virüs ile savaş sürerken bilim insanları bir yandan da aşı karşıtı kampanyalar ile mücadele ediyor.

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Aşı karşıtı grupların iddiaları çürütülürken Avustralya'dan bu alanda tarihi bir karar geldi.

Ülkede zorla aşı olduğu için sağlık sorunları yaşadığını iddia eden bir kadının açtığı davada sonuç açıklandı.

İngiliz Daily mail gazetesinde yer alan habere göre, aşı karşıtlığının sembol isimlerinden birisi olarak gösterilen Cienna Knowles'ın iddiası Federal Mahkeme tarafından reddedildi.

Omicron bir varyant. BA.4 v BA.5 ise Omicron bağlantılı alt varyantlar. Bu varyantlar ilk olarak yılın başında Güney Afrika'da ortaya çıktı ve şimdi birçok ülkede yayılıyor.

Rızası dışında korona aşısı olduğu için hastaneye kaldırıldığını ve işini kaybettiğini iddia eden kadının hükümete açtığı davada karşı tarafın yasal masraflarını karşılamasına karar verildi.

Hükümet bu kapsamda yaklaşık 370 bin dolar talep etti, mahkeme kadının 214 bin 23 dolar (Yaklaşık 3.9 milyon TL)tazminat ödemesine hükmetti.

AŞININ FAYDASI KANITLANDI

Salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı veriler ise aşı tartışmalarına son noktayı koymuştu.

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CDC yayınladığı son raporu ile aşının net faydasını bir kez daha gözler önüne serdi.

CDC aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Johnson & Johnson aşısı incelendiğinde her 100 bin kişide 0.23 ölüm görüldü. Bu oran aşısız yada takviye doz olmayanlarda 1.6 olarak saptandı.

Bu araştırma ile aşı karşıtlarının aşıların ölümleri engellemede bir etkisi olmadığı iddiası çürütülmüş oldu.