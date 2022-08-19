Çarpıcı araştırma… Koronavirüs kapanmaları virüsün kendisinden daha çok insan öldürüyor olabilir!

Haberin Devamı

Siz de belki etrafınızda, ortada bir neden yokken birden sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve hatta beklenmedik şekillerde ölen insan sayısının arttığını fark etmiş ya da bunu bir yerlerden duymuş olabilirsiniz…

Aşı karşıtlar bunun aşılardan kaynaklı olduğunu söylese de gerçek aslında bambaşka ve aşılar bundan sorumlu değil.

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma koronavirüs salgınını sırasındaki kapanma / karantinaların halk sağlığı üzerindeki etkisini araştırdı ve ortaya çok çarpıcı sonuçlar çıktı.

KAPANMA VE KARANTİNANIN YIKICI ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), istatistiklere göre normalden 1000'den fazla insanın öldüğünü tespit etti. Bu ise aşırı ölüm oranını beş yıllık ortalamadan yüzde 14,4 daha yüksek hale getiren bir sayı.

Haberin Devamı

Salı günü yayınlanan Ulusal İstatistik Ofisi'nin Birleşik Krallık'taki aşırı ölüm rakamları, her hafta normalden yaklaşık 1000 daha fazla kişinin Covid dışındaki hastalıklardan ve koşullardan öldüğünü ortaya koydu.

Hatta ONS verilerine göre, beş yıllık ortalamadan yaklaşık 10.000 daha fazla ölüm kaydedildiğini gösteriyor.

Bu, aşırı ölüm oranını beş yıllık ortalamadan yüzde 14,4 daha yüksek hale getiriyor, yani 5 Ağustos'ta sona eren haftada normalden 1.350 daha fazla insan öldü. ÇARPICI ARAŞTIRMA FARKI ORTAYA KOYDU

Bu da karantinanın etkilerinin Covid'den daha fazla ölüme neden olabileceğini gösteriyor.

İncelenen vakaların 469'unu Kovid kaynaklı ölümler oluştururken, kalan 881'i 'açıklanmadı'.

Haziran ayının başından bu yana, beş yıllık ortalamanın üzerinde Covid ile ilgili olmayan yaklaşık 10.000 daha fazla ölüm kaydedildi ve bu sayı da haftada 1.089'a ulaştı.

Bu rakam, aynı dönemde Kovid'den ölen 2.811 insan sayısının üç katından fazla.

ONS analizi, yaşlanan nüfus değişikliklerini dikkate alıyor olsa da rakamlarda yine de 'önemli bir süregelen fazlalık' bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA EMRİ VERMİŞ OLABİLİR...

Haberin Devamı

The Telegraph’da yer alan habere göre Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerinde devam eden baskının bir sonucu olarak tıbbi tedavideki gecikmelerle bağlantılı olarak, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sayılar hakkında soruşturma emri vermiş olabileceği düşünülüyor. Koronavirüs kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları ve toptan karantinalar kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi durumlar için tedavileri geri itti ve İngiliz Kalp Vakfı, yaptığı açıklamada bulgulardan 'derin endişe duyduğunu' söyledi.

İnme (felç) Derneği, bir süredir ölümlerde artış beklediğini söyledi.

'Rahatsız edici' sayıda akıl sağlığı sorununa, tespit edilmemiş kanserlere ve kalp sorunlarına dikkat çeken özel aile hekimliği servisinin CEO'su Dr. Charles Levinson şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Her hafta yüzlerce insan ölüyor, neler oluyor? Bana göre sağlık hizmeti arama ve almadaki gecikmeler şüphesiz bu sonuca neden olan itici güçtür. Günlük Covid istatistikleri ulusun dikkatini çekmesine rağmen bu korkunç rakamlara zar zor bakılıyor. Derhal tam ve acil bir hükümet soruşturması gerekiyor.” YIĞILMA VE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNDE GECİKME

Daha geçen hafta İngiltere genelindeki istatistikler, hastanelerdeki acil bakım standartlarının tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını ve 20.000'den fazla hastanın tıbbi tedavi için 12 saatten fazla bekleme süresiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Haberin Devamı

The Telegraph tarafından yapılan soruşturmayla bu ölümlerin çoğunluğun büyük ölçüde önlenebilir kalp, felç ve diyabetle ilgili durumlarla bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı.

NHS, 2020 ve geçen yıl boyunca pandemi ile mücadele ederken birçok randevu ve tedavi iptal edildi ve bu da sağlık hizmetinin hala yıkmak için mücadele ettiği devasa bir birikime yol açtı.