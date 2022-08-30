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Tam bitti derken kötü haber geldi.. İngiliz Profesör yeni pandemiye karşı uyardı: Hiçbir doğal korumamız yok

Güncelleme Tarihi:

#Kuş Gribi#Grip#İngiltere
Tam bitti derken kötü haber geldi.. İngiliz Profesör yeni pandemiye karşı uyardı: Hiçbir doğal korumamız yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 10:47

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya son günlerde kuş gribi paniği yaşanıyor. İngiltere'den gelen haberler sonrası dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. İngiliz profesör en kötü senaryoyu açıkladı ve 'Hiçbir doğal korumamız yok' sözleri ile kış ayları için uyarıda bulundu.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken İngiltere'den gelen haber dünyayı bir kez daha alarma geçirmiş durumda.

UYARI GELDİ: HİÇBİR KOŞULDA DOKUNMAYIN

İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda kıyıya vuran ölü kuşlar sonrası Cornwall Wildlife Trust bir uyarı yayınlayarak halkı hasta veya ölü deniz kuşlarından uzak durmaya ve 'hiçbir koşulda hayvanlara dokunmamaya' çağırdı.

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İngiliz Daily Mail gazetesi 'Sıradaki salgın kuş gribi mi?' başlıklı haberine göre, virüs, Eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildi.

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East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Profesör Paul Hunter, 'kuş gribi insanlar arasında bir salgına neden olur mu' sorusunun anlamsız olduğunun altını çizdi ve 'Asıl sormamız gereken soru ne zaman yaşanacağı' dedi.

MailOnline'a konuşan Hunter 'Bunlar çok rastgele olaylar ve ne zaman olacağını asla kesin tahmin edemezsiniz, ancak bu vakalar ne kadar artarsa risk de o kadar yüksek olur' dedi.

Nottingham Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisinde fahri profesör olan Keith Neal ise bu kış en büyük viral tehdidin normal grip olduğuna inanıyor.

Tam bitti derken kötü haber geldi.. İngiliz Profesör yeni pandemiye karşı uyardı: Hiçbir doğal korumamız yok
1918-1919 grip pandemisini (İspanyol Gribi) yaklaşık 500 milyon insana bulaştı ve en az 50 milyon kişiyi öldürdü.

Neal 'Bağışıklık sistemlerimizin, son iki buçuk yıllık karantinalar ve sınırlı sosyal etkileşimler boyunca ciddi şekilde zayıfladığı düşünülüyor' dedi.

EN KÖTÜ SENARYO: İKİ GRİBİN BİRLEŞMESİ

'Mevsimsel grip geleceğini biliyoruz' diyen Neal en kötü senaryoyu şu sözlerle açıkladı;

'Mevsimsel ve kuş gribi ne kadar çok dolaşımda olursa, ikisinin etkileşime girme ve büyük bir genetik değişime neden olma riski o kadar büyük olur'

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'HİÇBİR DOĞAL KORUMAMIZ YOK'

Olasılık sırasına göre normal gribin bir sonraki pandemi olacağına inandığının altını çizen Neal, 'Ancak daha büyük endişe kuş gribi çünkü bu yayılırsa hiçbir doğal korumamız yok' dedi.

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KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Kuş Gribi, influenza ailesine ait bir virüs tarafından meydana getirilir. Çoğu kuş gribi virüsleri insanlarda hastalığa neden olmaz. Ancak, bazı alt tipleri insanlara bulaşabilir.

Enfekte kuşlar, tükürük, mukoza ve dışkılarıyla kuş gribi virüsünü etrafa yayarlar. Hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla yakın veya doğrudan temas yoluyla kuş gribi hastalığı insanlara bulaşabilmektedir.

Kuş gribi virüsleriyle insan enfeksiyonları, kirli eller vasıtasıyla virüsün kişinin gözlerinden, burnundan veya ağzından vücuduna girmesiyle veya havadaki virüsleri solunum yoluyla almasıyla meydana gelebilir.

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#Kuş Gribi#Grip#İngiltere

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