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Avustralya’da sokaklar karıştı! Koronavirüs aşısı eyleminden akılalmaz görüntüler

#Avustralya#Koronavirüs#Melbourne
Avustralya’da sokaklar karıştı Koronavirüs aşısı eyleminden akılalmaz görüntüler

Koronavirüs salgınında tüm dünyada uygulanmaya devam eden koronavirüs aşıları hakkında birçok ülkede, özellikle de iş yerleri için, zorunlu olarak aşı olma kararları verilmeye başlandı. Hükümetlerin ve işverenlerin bu uygulamasına karşı çıkanlarsa kitlesel eylemler düzenlemeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Avustralya'da yaşandı...

Avustralyada zorunlu aşı karşıtı eylemde inanılmaz görüntülerAvustralyada zorunlu aşı karşıtı eylemde inanılmaz görüntüler
Avustralyada zorunlu aşı karşıtı eylemde inanılmaz görüntüler

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesine tepki gösteren yüzlerce kişi, Melbourne’da gösteri düzenledi.

Victoria eyalet hükümeti, eyaletin başkenti Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerindeki inşaat sektöründeki çalışmaların bugünden itibaren iki haftalığına durdurulacağını ve sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunu duyurdu.

Melbourne’de toplanan yüzlerce gösterici, karara tepki gösterdi.

Göstericiler, hükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası ve Victoria Eyalet Parlamentosu önünde toplandı.

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Kovid-19 yasaklarının kaldırmasını isteyen aşı karşıtları, ‘‘Özgürlük’’, ‘‘Yasaklara son verin’’ ve ‘‘Aşıya hayır’’ pankartları açtı.

Göstericiler, zorunlu aşı kararından sorumlu tutukları Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews aleyhine sloganlar attı.

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Avustralya’da sokaklar karıştı Koronavirüs aşısı eyleminden akılalmaz görüntüler

Polis, dağılmaları yönündeki uyarılara çeşitli maddeler atarak karşılık veren göstericilere atlı polisler eşliğinde biber gazı kullanarak müdahale etti.

Kentin çeşitli noktalarında eylemlerine sürdüren göstericiler, Melbourne merkezine çıkan anayolları trafiğe kapattı.

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Polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında süren eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. ​​​​​​​

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 10, Victoria eyaletinde 1 kişinin daha Kovid-19’dan hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1180’e çıktı.

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#Avustralya#Koronavirüs#Melbourne