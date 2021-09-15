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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Avustralya'da akılalmaz olay: 29 yıllık kaçak mahkum yakayı böyle ele verdi!

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Avustralya'da akılalmaz olay: 29 yıllık kaçak mahkum yakayı böyle ele verdi!

Koronavirüs salgının dünyanın dört bir yanında herkesin hayatını çok farklı şekillerde etkiledi. Ancak Avustralya'da yaşanan ilginç olay duyanı adeta şaşkına çevirdi. 29 yıllık kaçak mahkum, Kovid-19 salgınında işsiz kalınca teslim oldu.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 29 yıl öce hapisten kaçan Darko Desic (64), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsiz kalıp ev kirasını ödeyemeyince polise teslim olmak zorunda kaldı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan göre, esrar yetiştirmekten 3,5 yıla mahkum olan Desic, 13 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 Ağustos 1992 gecesi demir testeresi ve cıvata kesiciler de dahil bazı aletleri kullanarak Grafton Islah Merkezinden kaçtı.

Tüm aramalara rağmen bulunamadığı kayıtlara geçen Desic’in, Sydney’in kuzey sahillerine yerleşerek, nakit para karşılığı inşaat işleri ve tamirci olarak çalıştığı belirtildi.

Avustralyada akılalmaz olay: 29 yıllık kaçak mahkum yakayı böyle ele verdi

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Desic, eyalette yaklaşık 3 aydır devam eden sıkı Kovid-19 yasakları dolayısıyla işlerinin tamamen durması üzerine kirasını ödeyemez hale geldi.

Evi boşaltarak sahilde yaşamaya başlayan Desic, demir parmaklıklar ardında yaşamanın "evsiz" olmaktan "çok daha kolay" olacağını düşünerek polise teslim oldu.

Avustralyada akılalmaz olay: 29 yıllık kaçak mahkum yakayı böyle ele verdi

Sydney’in Surry Hills semtindeki hapishane hücresinden video bağlantıyla Merkez Yerel Mahkemesindeki duruşmaya katılan ve kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Desic’in, 28 Eylül 2021 Salı günü cezaevinden kaçmak suçlamasıyla yeniden aynı mahkemeye çıkması bekleniyor.

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