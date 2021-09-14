Son dakika: Koronavirüs aşısındaki çirkin oyun deşifre oldu... Son noktayı koydular!

EN AZ VİRÜS KADAR TEHLİKELİ Uzmanlar aşı karşıtlığını körükleyebilecek bu gibi paylaşımların en az virüs kadar tehlikeli olduğunun altını çiziyor. Zira virüs son dönemde mutasyon konusunda ne kadar maharetli olduğunu hepimize kanıtlamış durumda.