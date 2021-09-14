Son dakika: Koronavirüs aşısındaki çirkin oyun deşifre oldu... Son noktayı koydular!
Koronavirüs aşıları ile ilgili ortaya atılan korkunç iddia kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Video kısa sürede viral olurken görüntüler ile ilgili resmi açıklama geldi.
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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
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Dünya genelinde 225 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.
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Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşılama yapılarak kritik eşik aşıldı. Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor.
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AŞI İÇİN KORKUNÇ İDDİA
Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken koronavirüs aşıları ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
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Ağustos 2021'de sosyal medyada yayınlanmaya başlanan, Almanya'nın tüm Kovid-19 aşılarını güvenlik endişeri nedeniyle imha ettiğini iddia eden vide on binlerce defa izlendi ve büyül korkuya neden oldu.
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SON DOKTAYI KOYDULAR
Konu ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayan AFP Fact Check ekibi tüm bu iddiaları masaya yatırdı ve elde ettiği kanıtlar ile tabiri caizse konuya son noktayı koydu.
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Ekip konu ile ilgili Almanya Sağlık Bakanlığı ile de irtibat kurdu. Almanya Federal Sağlık Bakanlığı'na göre söz konusu iddia yanlış. 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle Almanya'da Avrupa Birliği tarafından onaylanmış dört aşı uygulanmaktadır.
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DEŞİFRE OLDULAR
Ekip söz konusu videonun birden fazla dilde yayınlandığını saptadı. Araştırma sonucunda söz konusu iddianın dayanağının Kovid-19 salgını hakkında yanlış bilgiler yayan Reiner Fuellmich adında bir Alman avukata ait olduğu saptandı.
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EN AZ VİRÜS KADAR TEHLİKELİ
Uzmanlar aşı karşıtlığını körükleyebilecek bu gibi paylaşımların en az virüs kadar tehlikeli olduğunun altını çiziyor. Zira virüs son dönemde mutasyon konusunda ne kadar maharetli olduğunu hepimize kanıtlamış durumda.
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Başka bir deyişle Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Halihazırda kullanımda olan koronavirüs aşılarının Delta'ya olan etkisini mercek altında alan bilim insanları en etkili aşıyı açıkladı. Yeni çalıma ile aşıdaki liste değişti.
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The New York Post'ta yer alan habere göre, ABD'de 50 binden fazla hasta incelenerek yapılan araştırma ile Delta'ya karşı en etkili aşının Moderna olduğu saptandı.
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Aynı araştırmaya göre, Pfizer'ın ürettiği aşı ikinci sırada yer aldı. Daha önce yapılan araştırmalar da bu aşı ilk sırada yer alıyordu.
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MİLYONLARA UYARI
Ancak bilimsel araştırmaya liderlik eden Dr. Venky Soundararajan'a göre, her iki aşı da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışları önlemede hala etkili ve bu nedenle virüse karşı hala en iyi silah aşılanmak.
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ÇİN AŞISI NE KADAR KORUYOR?
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.
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Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.