Avrupa'nın kalbine 1200 traktörle girdiler, AP binası kuşatıldı! "Ursula biz buradayız"

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Bugün Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği zirvesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kötü bir sürpriz bekliyor olacak.

"URSULA BİZ BURADAYIZ"

Yaşam koşullarından hoşnut olmayan öfkeli çiftçiler bugün de Belçika'nın başkentindeki Lüksemburg Meydanı'nda toplandı.



Avrupalı çiftçiler Ursula von der Leyen için Paris-Brüksel otoyoluna uzaktan görülebilen, kocaman sarı harflerle yazılmış bir mesaj bıraktılar: "Ursula biz buradayız"



AB'NİN KALBİNE TRAKTÖRLERLE GİRDİLER! POLİS ALARMA GEÇTİ



Bugün uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde AB Parlamentosu'nun önündeki meydanın traktörlerle dolu olduğu görüldü. Korna sesleri eşliğinde AP binasına ulaşan çiftçiler, bin 200 traktörle yolları trafiğe kapattı.

AB liderlerinin zirve için bir araya geldiği binanın yakınlarında bulunan çiftçiler, AP binası önünde ateş yaktı. Öfkeli kalabalıktan bazıları havai fişek patlatırken bazılarının da binaya yumurta fırlattığı görüldü.

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Bina önündeki güvenlik bariyerlerini yıkmaya çalışan çiftçilere müdahale gecikmedi. Polis, kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Belçika polisinin alarma geçtiği ve çok sayıda çevik kuvvet ekibini bölgeye gönderdiği öğrenildi.



Çiftçiler dün Belçika, Fransa ve İtalya'da kritik yolları bloke ederek büyük limanlarda ve diğer stratejik noktalarda ticaretin aksamasına neden olmuştu. Fransız polisi dün Avrupa'nın en büyük gıda pazarına baskın düzenleyen 91 protestocunun tutuklandığını açıkladı.

Eylemler sadece Almanya, Fransa ve Belçika’yla sınırlı değil. İtalya, İspanya ve Hollanda’nın yanı sıra doğu kanadında da zaman zaman protestolar düzenleniyor. Protestoların ana konusu geçim sıkıntısı olsa da ülkeden ülkeye farklılık gösteren nedenler de yok değil.



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Avrupalı çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor.

Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirtiyor.

Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi, hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.



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Komisyon’un verilerine göre 2022’de AB’nin tarımsal gıda ihracatı yaklaşık 230 milyar Euro olarak gerçekleşti. Aynı yıl ithalat ise 172 milyar Euro seviyesindeydi.

Çiftçiler özellikle serbest ticaret anlaşmalarıyla bu tablonun tersine dönmesinden endişe ediyorlar. Küçük çiftlikler için yok olma endişesi pek de yersiz değil.

AB istatistiklerine göre son 20 yılda beş milyondan fazla çiftlik kapandı ve bunların büyük bölümü küçük çiftliklerdi.

