Avrupa Birliği'nde gergin zirve! Tüm gözler Brüksel'de... Viktor Orban istediğini aldı

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 10:53
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Ukrayna için 50 milyar Euro'luk yardım paketini görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplanacak Avrupa Birliği liderlerinin paketi daha önce bloke eden Viktor Orban'ın şartını kabul ettikleri öne sürüldü. İngiliz Guardian gazetesine göre yeni taslak metni, fon kolaylığının Avrupa Komisyonu tarafından yıllık olarak gözden geçirilmesini öngörüyor.
Avrupa Birliği liderleri Ukrayna için 50 milyar Euro'luk yardım paketini onaylamayı reddeden Macaristan Başbakanı Viktor Orbán ile ikinci kez hesaplaşmak üzere bugün Brüksel'de toplanıyor.KİEV EN ZOR DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR
Hibe ve kredilerden oluşan paketin Ukrayna ekonomisi için cankurtaran görevi görmesi bekleniyor ancak Macaristan, AB bütçesinin sadece üye ülkeler için kullanılması gerektiğini savunarak Aralık ayında gerçekleştirilen zirvede yardım paketini bloke etmişti.
AB'DE HAYAL KIRIKLIĞI VE ÖFKE! "GERÇEK BİR YOL AYRIMINDAYIZ"
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre kritik zirve öncesi dün akşam düzenlenen akşam yemeğinde hayal kırıklığı ve öfke karışımı bir hava hakimdi. Gazeteye konuşan bir AB yetkilisi durumu değerlendirirken "Gerçek bir yol ayrımındayız" ifadelerini kullandı.
Brüksel'deki diplomatlar Ukrayna'nın askeri teçhizat ve mühimmat fonunun tükenmeyeceğini düşünüyor ancak Ukrayna ekonomisindeki durumun Putin'e vereceği mesajdan dolayı endişeliler.
ABD'li New York Times gazetesi de Ukrayna'nın son dönemde savaş alanında hiç bir ilerleme kaydedemediğini, ABD yardımlarının kesildiğini hatırlatarak Kiev'in 2 yıl önce başlayan işgalden bu yana en zor dönemlerden birinin içinde olduğunu vurguladı.
AB liderlerinin en büyük endişelerinden biri, Ukrayna'nın bahar aylarında memurlara, öğretmenlere, doktorlara ödeme yapmak için parasının tükenmesi ihtimali.
Kiev'in temel hizmetlerin devam edebilmesi için acilen paraya ihtiyacı var ve AB liderleri Ukrayna'ya uzun vadeli destek konusunda anlaşamazlarsa bu durum bloğun güvenilirliğini zedeleyebilir.AB ORBAN'IN ŞARTINI KABUL ETTİ, TASLAK METNİNE UZLAŞI PARAGRAFI
AB fonunu Aralık ayında bloke eden Macaristan Başbakanı Orban'ı uzlaşmaya ikna etme çabaları son 24 saat içinde iki katına çıktı.
Orban geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada vetosunu ancak bütçenin her yıl yeniden gözden geçirilmesi halinde kaldıracağını söylemişti. Guardian gazetesine göre üye ülkeler anlaşma taslak metnine bir uzlaşı paragrafı eklemeyi kabul etti.
Yeni taslak metni, fon kolaylığının Avrupa Komisyonu tarafından yıllık olarak gözden geçirilmesini öngörüyor.PUTİN'E EN YAKIN AVRUPALI LİDER
BBC'de yer alan habere göre, Viktor Orban
üst üste dört kez seçim
kazanarak Başbakanlık koltuğunu korudu. Avrupa Birliği'nde görevdeki hiçbir lider onun kadar uzun süre iktidarda kalmadı.
Macar lider son dönemde göç ve Ukrayna'daki savaşla ilgili, Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarıyla sürekli tartışma halinde. Orban Ukrayna konusunda "AB'nin yanlış istikamette olduğunu" savunuyor.
Kiev'in hiçbir zaman zafere ulaşamayacağını söyleyen Orban, Putin'in Avrupa'daki en yakın olduğu lider olmayı sürdürüyor.