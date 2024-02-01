Avrupa Birliği'nde gergin zirve! Tüm gözler Brüksel'de... Viktor Orban istediğini aldı

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Avrupa Birliği liderleri Ukrayna için 50 milyar Euro'luk yardım paketini onaylamayı reddeden Macaristan Başbakanı Viktor Orbán ile ikinci kez hesaplaşmak üzere bugün Brüksel'de toplanıyor.



Hibe ve kredilerden oluşan paketin Ukrayna ekonomisi için cankurtaran görevi görmesi bekleniyor ancak Macaristan, AB bütçesinin sadece üye ülkeler için kullanılması gerektiğini savunarak Aralık ayında gerçekleştirilen zirvede yardım paketini bloke etmişti.



AB'DE HAYAL KIRIKLIĞI VE ÖFKE! "GERÇEK BİR YOL AYRIMINDAYIZ"



İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre kritik zirve öncesi dün akşam düzenlenen akşam yemeğinde hayal kırıklığı ve öfke karışımı bir hava hakimdi. Gazeteye konuşan bir AB yetkilisi durumu değerlendirirken "Gerçek bir yol ayrımındayız" ifadelerini kullandı.



Brüksel'deki diplomatlar Ukrayna'nın askeri teçhizat ve mühimmat fonunun tükenmeyeceğini düşünüyor ancak Ukrayna ekonomisindeki durumun Putin'e vereceği mesajdan dolayı endişeliler.

