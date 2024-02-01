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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ve korkulan oldu! ABD dünyaya bu sözlerle duyurdu: Savaş gemimiz üç İran İHA'sına saldırdı ve onları düşürdü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Ortadoğu
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ve korkulan oldu ABD dünyaya bu sözlerle duyurdu: Savaş gemimiz üç İran İHAsına saldırdı ve onları düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 08:09

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ortadoğu'daki gerilim ABD'den gelen açıklama ile zirve yaptı. ABD ordusu bölgedeki savaş gemisinin İran İHA'larını düşürdüğünü dünyaya duyurdu. Açıklamada 'USS Carney, civardaki üç İran İHA'sına saldırdı ve onları düşürdü' denildi. İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise Gazze'deki zulmü gözler önüne seren bir habere imza attı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

BBC araştırması: 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki binaların en az yarısı hasar gördü veya yıkıldı
BBC araştırması: 7 Ekimden bu yana Gazzedeki binaların en az yarısı hasar gördü veya yıkıldı

BBC'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana Gazze'deki binaların yarısından fazlası hasar gördü ya da yıkıldı.


İsrail birçok kez Gazzelilere "güvenlikleri için güneye gitmelerini" söylese de, Gazze'nin güneyine yönelik bombardıman son birkaç hafta içinde yoğunlaştı.


Öncesi ve sonrasını gösteren ayrıntılı görüntüler, güneydeki Han Yunus'un en çok etkilenen bölge olduğunu gösteriyor.


Yeni görüntülere bakıldığında Gazze genelinde yerleşim alanlarının harabeye, daha önce işlek olan alışveriş caddelerinin moloz yığınına döndüğü, üniversitelerin yıkıldığı ve tarım arazilerinin harap olduğu görülüyor.


Gazze'nin güneyinde evsiz kalan binlerce kişinin barınması için çadır kentlerin kurulduğu biliniyor.

Haaretz dünyaya duyurdu: İsrail ordusu Gazze'deki evleri yakıyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki komutanlar son haftalarda askerlere, gerekli yasal onay olmadan Gazze'deki evleri ateşe verme talimatı vermeye başladı.


İsrailli gazetenin isimsiz kaynaklardan edindiği bilgiye dayandırdığı haberine göre askerler bu şekilde yüzlerce binayı yok etti.


Bu ayın başlarında İsrail, uydu görüntülerinin sınırın 1 kilometre yakınında yer alan kuşatma altındaki bölgede yüzlerce binayı yıktığını göstermesinin ardından kendisi ile Gazze arasında bir "tampon bölge" oluşturmaya çalışmakla da suçlanmıştı.

ABD ordusu, savaş gemisinin Aden Körfezi'nde 3 İran insansız hava aracı ve Husi füzesini düşürdüğünü açıkladı
ABD ordusu, savaş gemisinin Aden Körfezinde 3 İran insansız hava aracı ve Husi füzesini düşürdüğünü açıkladı

ABD ordusu, bir Amerikan savaş gemisinin İran'a ait üç insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğünü açıkladı.


'İran destekli Husi militanları, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Aden Körfezi'ne doğru bir gemisavar balistik füze ateşledi. Füze USS Carney tarafından başarılı bir şekilde düşürüldü' açıklamasını yapan ordu bu açıklamadan kısa süre sonra 'USS Carney, civardaki üç İran İHA'sına saldırdı ve onları düşürdü' dedi.


Düşürülen drone'ların silahlı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Blinken, acil insani yardımı görüşmek üzere BM'nin Gazze koordinatörüyle buluştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Washington'da BM'nin Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile bir araya geldi. Blinken ve Kaag, Gazze'deki sivillere yönelik en acil insani ihtiyaçları ve yapılabilecekleri tartıştı.

Beyaz Saray: Irak'taki İran destekli milisler ABD askerlerine drone saldırısı düzenledi

Beyaz Saray, hafta sonu Ürdün'deki bir üste üç Amerikan askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısının arkasında Irak'taki İslami Direniş milis grubunun olduğunu söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBBC araştırması: 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki binaların en az yarısı hasar gördü veya yıkıldı
timelineHaaretz dünyaya duyurdu: İsrail ordusu Gazze'deki evleri yakıyor
timelineABD ordusu, savaş gemisinin Aden Körfezi'nde 3 İran insansız hava aracı ve Husi füzesini düşürdüğünü açıkladı
timelineBlinken, acil insani yardımı görüşmek üzere BM'nin Gazze koordinatörüyle buluştu
timelineBeyaz Saray: Irak'taki İran destekli milisler ABD askerlerine drone saldırısı düzenledi
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Ortadoğu

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