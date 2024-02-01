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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
BBC'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana Gazze'deki binaların yarısından fazlası hasar gördü ya da yıkıldı.
İsrail birçok kez Gazzelilere "güvenlikleri için güneye gitmelerini" söylese de, Gazze'nin güneyine yönelik bombardıman son birkaç hafta içinde yoğunlaştı.
Öncesi ve sonrasını gösteren ayrıntılı görüntüler, güneydeki Han Yunus'un en çok etkilenen bölge olduğunu gösteriyor.
Yeni görüntülere bakıldığında Gazze genelinde yerleşim alanlarının harabeye, daha önce işlek olan alışveriş caddelerinin moloz yığınına döndüğü, üniversitelerin yıkıldığı ve tarım arazilerinin harap olduğu görülüyor.
Gazze'nin güneyinde evsiz kalan binlerce kişinin barınması için çadır kentlerin kurulduğu biliniyor.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki komutanlar son haftalarda askerlere, gerekli yasal onay olmadan Gazze'deki evleri ateşe verme talimatı vermeye başladı.
İsrailli gazetenin isimsiz kaynaklardan edindiği bilgiye dayandırdığı haberine göre askerler bu şekilde yüzlerce binayı yok etti.
Bu ayın başlarında İsrail, uydu görüntülerinin sınırın 1 kilometre yakınında yer alan kuşatma altındaki bölgede yüzlerce binayı yıktığını göstermesinin ardından kendisi ile Gazze arasında bir "tampon bölge" oluşturmaya çalışmakla da suçlanmıştı.
ABD ordusu, bir Amerikan savaş gemisinin İran'a ait üç insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğünü açıkladı.
'İran destekli Husi militanları, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Aden Körfezi'ne doğru bir gemisavar balistik füze ateşledi. Füze USS Carney tarafından başarılı bir şekilde düşürüldü' açıklamasını yapan ordu bu açıklamadan kısa süre sonra 'USS Carney, civardaki üç İran İHA'sına saldırdı ve onları düşürdü' dedi.
Düşürülen drone'ların silahlı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Washington'da BM'nin Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile bir araya geldi. Blinken ve Kaag, Gazze'deki sivillere yönelik en acil insani ihtiyaçları ve yapılabilecekleri tartıştı.
Beyaz Saray, hafta sonu Ürdün'deki bir üste üç Amerikan askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısının arkasında Irak'taki İslami Direniş milis grubunun olduğunu söyledi.