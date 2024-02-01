BBC araştırması: 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki binaların en az yarısı hasar gördü veya yıkıldı

BBC'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana Gazze'deki binaların yarısından fazlası hasar gördü ya da yıkıldı.





İsrail birçok kez Gazzelilere "güvenlikleri için güneye gitmelerini" söylese de, Gazze'nin güneyine yönelik bombardıman son birkaç hafta içinde yoğunlaştı.





Öncesi ve sonrasını gösteren ayrıntılı görüntüler, güneydeki Han Yunus'un en çok etkilenen bölge olduğunu gösteriyor.





Yeni görüntülere bakıldığında Gazze genelinde yerleşim alanlarının harabeye, daha önce işlek olan alışveriş caddelerinin moloz yığınına döndüğü, üniversitelerin yıkıldığı ve tarım arazilerinin harap olduğu görülüyor.





Gazze'nin güneyinde evsiz kalan binlerce kişinin barınması için çadır kentlerin kurulduğu biliniyor.