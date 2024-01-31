Traktörlerle Paris’i kuşattılar: Avrupa’da çiftçi ayaklanması

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Yaşam koşullarından hoşnut olmayan Avrupa’daki çiftçilerin binlerce traktörle gerçekleştirdikleri eylemler hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya’da gövde gösterisi yapan çiftçiler Fransa’da başkent Paris’i kuşatma hedefini korurken protesto eylemleri ülke geneline yayıldı. Yaşadığı sıkıntılardan Avrupa Birliği’ni de sorumlu tutan çiftçiler yarın başlayacak zirve öncesinde Brüksel’de de yoğun eylem hazırlığında.

Fransa’da başta başkente giden otoyollar olmak üzere çok sayıda geçiş noktasını bloke eden çiftçilerin Paris’e girişinin engellenmesi ve Charles de Gaulle ile Orly havalimanlarına erişimin kesilmemesi için çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin 15 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı. Avrupa’nın en büyük taze gıda pazarı olan Rungis’e erişimi engellemek için harekete geçen bir traktör konvoyu da bu adımı kırmızı çizgi olarak niteleyen güvenlik birimlerince engellendi.

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BENZER NEDENLER

Eylemler sadece Almanya, Fransa ve Belçika’yla sınırlı değil. İtalya, İspanya ve Hollanda’nın yanı sıra doğu kanadında da zaman zaman protestolar düzenleniyor. Protestoların ana konusu geçim sıkıntısı olsa da ülkeden ülkeye farklılık gösteren nedenler de yok değil. AB’nin tarım politikaları, yoğun bürokratik işlemler, planlanan çevre reformlarının etkileri, yüksek maliyetler, ticaret anlaşmalarıyla oluşan haksız rekabet ortamı ana protesto konularını oluşturuyor. Ucuz Ukrayna tahılının AB pazarına girmesi de özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki çiftçilerin eylem yapmasına neden oluyor.

YOK OLMA ENDİŞESİ

Komisyon’un verilerine göre 2022’de AB’nin tarımsal gıda ihracatı yaklaşık 230 milyar Euro olarak gerçekleşti. Aynı yıl ithalat ise 172 milyar Euro seviyesindeydi. Çiftçiler özellikle serbest ticaret anlaşmalarıyla bu tablonun tersine dönmesinden endişe ediyorlar. Küçük çiftlikler için yok olma endişesi pek de yersiz değil. AB istatistiklerine göre son 20 yılda beş milyondan fazla çiftlik kapandı ve bunların büyük bölümü küçük çiftliklerdi.

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MACRON ZİRVEYE TAŞIYACAK

Tarım krizi yarın Brüksel’de Ukrayna’ya mali yardımı görüşmek üzere bir araya gelecek AB liderlerinin resmi gündeminde olmasa da Fransa konuyu Brüksel’e taşımakta kararlı. Fransa Tarım Bakanı Marc Fesneau bugün AB Komisyonu Tarım Komiseri Janusz Wojciechowski ile görüşecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyu hem zirve gündemine getirecek hem de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le ele alacak.