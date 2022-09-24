Avrupa'da kış alarmı! Sıcak su kapatıldı, lambalar söküldü, çalışanlara battaniye dağıtıldı

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna krizi sonrası yaptırım kıskacına alınan Rusya'nın Avrupa'ya giden doğalgazı kısması ile derinleşen 'enerji krizi' Avrupa'nın bir numaralı gündem maddesi.



Yükselen fiyatlar ve enerji kıtlığına çözümü enerji tasarrufunda bulanan Avrupa ülkeleribu kışı atlatabilmek için sıra dışı önlemler almaya devam ediyor.



LONDRA HAZIRLIKLARA BAŞLADI



Dünyanın finans başkentlerinden Londra'da kış aylarında yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı karantina dönemine benzer önlemleri hayata geçirmek gündeme alındı.

Piyasayı düzenleyici kurulun (UK Finance) bankalarla hayata geçirilmesi olası önlemler için toplantılar yaptığı kaydediliyor. Bloomberg'in haberine göre, alınabilecek önlemler arasında evden çalışmanın özendirilmesi yer alıyor.

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GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ İNCELENİYOR

Firmaların elektrik kesintilerinin günlük hayatın bir parçası olduğu Güney Afrika örneğini inceleniyor. Avrupa, Rusya kaynaklı enerjiye olan bağımlılık nedeniyle yaşanabilecek sınırlamalara hazırlık yapıyor.

İngiltere'nin yanında Fransa da kesintilerin önünü almak için ilk etapta evlerden, işyerlerinden ve yerel yönetimlerden enerji tüketiminin azaltılmasını isteyecek.

Almanya da enerji sektörünün çökmesini önlemek için ülkenin doğalgaz devi Uniper SE'yi 29 milyar dolar maliyetle kamulaştırdı.

İngiltere'nin en büyük bankalarının önlem planının toplantılarında yer aldığı kaydediliyor.

GEÇİCİ OFİS FİKRİ MASADA

Finans devlerinin yerel elektrik kesintilerini aşabilmek için Londra çevresindeki şehirlerde geçici ofis kurma fikrini değerlendirdiği belirtiliyor.

Aynı şekilde Londra'nın finans merkezinde bulunan yüzlerce binaya enerji stratejisi hizmeti sunan bir firma, çok sayıda işletmenin elektrik tasarrufu tavsiyesi almak için kendilerine başvurduğunu aktarıyor.



Firmalar için verilen tavsiyeler arasında, bina içi pil üniteleri ve bina dışı güneş enerjisi panellerinin olduğu da kaydediliyor.

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Kuzey ülkelerinde de enerji sıkıntısı ile geçebilecek bir kışa hazırlık var.

Danimarka'da bankaların çalışanlarına battaniye dağıttığı, Almanya'daki Deutsche Bank'ın da Almanya'daki ofislerinde sıcak suyu keseceği de biliniyor.

Güney Afrika örneğinde, günlük elektrik kesintilerinin işleyişi engellememesi için kesilmez güç sistemleri ve dizel yakıtla çalışan jeneratörler kullanılıyor.



Çekya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile hükümet dairelerindeki lambaların yarısının söküldüğünü ve kalan eski lambaların da daha az tüketen LED lambalarla değiştirildiğini duyurdu.

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Hükümet sadece devlet daireleri değil sokak aydınlatmalarında da LED aydınlatmanın tercih edildiğini ve turistik yerlerin aydınlatılmasının gece belli bir saatten sonra kapatılacağını belirtti.

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KİLİSELER KAPANABİLİR

Sputnik International'da yer alan habere göre, İsveç, enerji maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla bazı kiliseleri kapatmaya başladı.

İsveç Kilisesi'nin kültürel miras departmanının başkanı Markus Dahlberg, Dagens Nyheter gazetesine verdiği demeçte, bu tür önlemlerin İsveç'in birçok bölgesinde, özellikle de enerji fiyatlarının en yüksek olduğu güneyde tartışıldığını söyledi.

Lund piskoposluğundan Andreas Månsson ise piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sini enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatılabileceğini açıkladı.



BU KIŞ ÇETİN GEÇECEK



Avrupa ülkeleri peş peşe katı tasarruf önlemleri alsa da bu kışın kıta için çetin geçmesi bekleniyor.



Putin'in aldığı kesinti kararı sonrası ülkeler gaz depolarını doldursa da bu depolar çoğu ülkeyi en fazla 3 ay ayakta tutabilecek seviyede.