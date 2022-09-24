Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'da kış alarmı! Sıcak su kapatıldı, lambalar söküldü, çalışanlara battaniye dağıtıldı

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPA#Elektrik#Danimarka
Avrupada kış alarmı Sıcak su kapatıldı, lambalar söküldü, çalışanlara battaniye dağıtıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 12:32

Doğal gaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Avrupa, Putin'in kıtaya giden gazı önemli ölçüde kısmasından sonra sert bir kışa hazırlanıyor. İngiltere'deki finans devleri şehir dışında geçici ofisler açmayı planlarken Danimarka'da bankaların çalışanlarına battaniye dağıttığı, Almanya'daki Deutsche Bank'ın da Almanya'daki ofislerinde sıcak suyu keseceği öğrenildi. Çekya devlet dairlerindeki lambaların yarısını kaldırdı, kalan yarısını da LED lambalarla değiştirdi.

Haberin Devamı

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna krizi sonrası yaptırım kıskacına alınan Rusya'nın Avrupa'ya giden doğalgazı kısması ile derinleşen 'enerji krizi' Avrupa'nın bir numaralı gündem maddesi.

Yükselen fiyatlar ve enerji kıtlığına çözümü enerji tasarrufunda bulanan Avrupa ülkeleribu kışı atlatabilmek için sıra dışı önlemler almaya devam ediyor.

LONDRA HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Dünyanın finans başkentlerinden Londra'da kış aylarında yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı karantina dönemine benzer önlemleri hayata geçirmek gündeme alındı.

Piyasayı düzenleyici kurulun (UK Finance) bankalarla hayata geçirilmesi olası önlemler için toplantılar yaptığı kaydediliyor. Bloomberg'in haberine göre, alınabilecek önlemler arasında evden çalışmanın özendirilmesi yer alıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Avrupada enerji endişesi Fransız vatandaşlarına kötü haber: Kesintiler kapıda...Avrupa'da enerji endişesi! Fransız vatandaşlarına kötü haber: Kesintiler kapıda...Haberi görüntüle

GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ İNCELENİYOR

Firmaların elektrik kesintilerinin günlük hayatın bir parçası olduğu Güney Afrika örneğini inceleniyor. Avrupa, Rusya kaynaklı enerjiye olan bağımlılık nedeniyle yaşanabilecek sınırlamalara hazırlık yapıyor.

İngiltere'nin yanında Fransa da kesintilerin önünü almak için ilk etapta evlerden, işyerlerinden ve yerel yönetimlerden enerji tüketiminin azaltılmasını isteyecek.

Almanya da enerji sektörünün çökmesini önlemek için ülkenin doğalgaz devi Uniper SE'yi 29 milyar dolar maliyetle kamulaştırdı.

İngiltere'nin en büyük bankalarının önlem planının toplantılarında yer aldığı kaydediliyor.

GEÇİCİ OFİS FİKRİ MASADA

Finans devlerinin yerel elektrik kesintilerini aşabilmek için Londra çevresindeki şehirlerde geçici ofis kurma fikrini değerlendirdiği belirtiliyor.

Aynı şekilde Londra'nın finans merkezinde bulunan yüzlerce binaya enerji stratejisi hizmeti sunan bir firma, çok sayıda işletmenin elektrik tasarrufu tavsiyesi almak için kendilerine başvurduğunu aktarıyor.

Avrupada kış alarmı Sıcak su kapatıldı, lambalar söküldü, çalışanlara battaniye dağıtıldı

DANİMARKA ÇALIŞANLARA BATTANİYE DAĞITTI

Firmalar için verilen tavsiyeler arasında, bina içi pil üniteleri ve bina dışı güneş enerjisi panellerinin olduğu da kaydediliyor.

Haberin Devamı

Kuzey ülkelerinde de enerji sıkıntısı ile geçebilecek bir kışa hazırlık var.

Danimarka'da bankaların çalışanlarına battaniye dağıttığı, Almanya'daki Deutsche Bank'ın da Almanya'daki ofislerinde sıcak suyu keseceği de biliniyor.

Güney Afrika örneğinde, günlük elektrik kesintilerinin işleyişi engellememesi için kesilmez güç sistemleri ve dizel yakıtla çalışan jeneratörler kullanılıyor.

Avrupada kış alarmı Sıcak su kapatıldı, lambalar söküldü, çalışanlara battaniye dağıtıldı

ÇEKYA DEVLET DAİRELERİNDEKİ LAMBALARI SÖKÜYOR

Çekya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile hükümet dairelerindeki lambaların yarısının söküldüğünü ve kalan eski lambaların da daha az tüketen LED lambalarla değiştirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Hükümet sadece devlet daireleri değil sokak aydınlatmalarında da LED aydınlatmanın tercih edildiğini ve turistik yerlerin aydınlatılmasının gece belli bir saatten sonra kapatılacağını belirtti.

Haberin Devamı

KİLİSELER KAPANABİLİR

Sputnik International'da yer alan habere göre, İsveç, enerji maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla bazı kiliseleri kapatmaya başladı.

İsveç Kilisesi'nin kültürel miras departmanının başkanı Markus Dahlberg, Dagens Nyheter gazetesine verdiği demeçte, bu tür önlemlerin İsveç'in birçok bölgesinde, özellikle de enerji fiyatlarının en yüksek olduğu güneyde tartışıldığını söyledi.

Lund piskoposluğundan Andreas Månsson ise piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sini enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatılabileceğini açıkladı.

BU KIŞ ÇETİN GEÇECEK

Avrupa ülkeleri peş peşe katı tasarruf önlemleri alsa da bu kışın kıta için çetin geçmesi bekleniyor.

Putin'in aldığı kesinti kararı sonrası ülkeler gaz depolarını doldursa da bu depolar çoğu ülkeyi en fazla 3 ay ayakta tutabilecek seviyede.

Gözden Kaçmasın

ABD Başkanı Joe Bidendan Putine gizli mesaj Ukraynadan küresel silahlanma uyarısı....ABD Başkanı Joe Biden'dan Putin'e gizli mesaj! Ukrayna'dan 'küresel silahlanma' uyarısı....Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPA#Elektrik#Danimarka

BAKMADAN GEÇME!

Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık

BAKMADAN GEÇME!

Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık