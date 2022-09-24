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ABD Başkanı Joe Biden'dan Putin'e gizli mesaj! Ukrayna'dan 'küresel silahlanma' uyarısı....

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#Ukrayna#ABD
ABD Başkanı Joe Bidendan Putine gizli mesaj Ukraynadan küresel silahlanma uyarısı....
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 10:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama 'nükleer saldırı' endişelerini körükledi. İngiliz Telegraph gazetesi ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'e aylardır gizli mesajlar göndererek nükleer silahlar konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mikhailo Podolyak ise dünyayı tedirgin edecek bir senaryoyu dillendirerek Rusya'nın tehdit ettiği gibi Ukrayna'yı bombalaması halinde bunun küresel silahlanma yarışını tetikleyeceğini öne sürdü.

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7 ay önce başlayan, binlerce insanın ölümüne, binlerce insanın yerinden olmasına neden olan Ukrayna Savaşı, Kiev'in kaybettiği şehirleri geri almak için başlattığı taarruz ile devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ülkesinde 'kısmi seferberlik' ilan edildiğini ve 300 bin Rus vatandaşının askere alınacağını duyurdu. Putin aynı açıklamada Batı'ya adeta gözdağı vererek elindeki nükleer silahları kullanabileceğinin sinyalini verdi.

RUSYA DEDİĞİNİ YAPARSA SİLAHLANMA YARIŞI BAŞLAYACAK

'Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse, Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil' diyen Putin'in sözleri Avrupa'daki nükleer saldırı endişelerini derinleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin danışmanı Mikhailo Podolyak, Rusya'nın tehdit ettiği gibi Ukrayna'yı bombalaması halinde bunun küresel silahlanma yarışını tetikleyeceğini iddia etti.

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HER ÜLKE NÜKLEER SİLAH ALMAK İSTEYECEK

Podolyak, The Telegraph'a verdiği demeçte, "Vladimir Putin nükleer silahı olmayan bir devletle savaşa girdi. Konvansiyonel savaşı kazanamadığı için şimdi nükleer silah kullanmakla tehdit ediyor. Eğer dediği gibi bu silahları kullanıp, paçayı sıyırırsa, nükleer silahı olmayan her ülke bunları almak isteyecek" dedi.

Ukrayna cumhurbaşkanının kilit danışmanlarından biri olan Podolyak ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesine rağmen karşı taarruzlarına devam edeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Bidendan Putine gizli mesaj Ukraynadan küresel silahlanma uyarısı....

BİDEN'DAN PUTİN'E GİZLİ MESAJ

Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'ya cevap veren ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın saldırganlığına karşı dayanışma içinde olacağız. Nokta" dedi.

BM'deki açıklama Putin'e 'net bir mesaj' olarak yorumlanırken,ABD'li liderin aylardır Kremlin'e Ukrayna'da nükleer silah kullanmanın vahim sonuçları olacağı hakkında gizli uyarılar gönderdiği ortaya çıktı.

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BİDEN'IN AMACI KREMLİN'DE PANİK YARATMAK

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre ABD 'stratejik belirsizlik' politikası kapsamında nükleer saldırıya verecekleri yanıtın tam olarak ne olacağını açıklamıyor. Washington'ın uyarılarını belirsiz tutma amacının Kremlin'de panik yaratma umudu olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Bidendan Putine gizli mesaj Ukraynadan küresel silahlanma uyarısı....

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA! KONUŞMA DEĞİŞTİRİLDİ, PUTİN'E CEVAP VERDİ

ABD yönetiminin aylardır üstü kapalı gönderdiği gizli mesajlara rağmen Rus lider Çarşamba günü televizyonda yayınlanan ulusal bir konuşmada nükleer saldırı tehdidinde bulundu.

Nükleer saldırı tehdidi, kısmi seferberlik kararı ve Ukrayna'nın üç bölgesinde alınan referanduma kararı ABD için bardağı taşıran son damla oldu. Başkan Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma son anda değiştirildi ve Putin'e net bir şekilde cevap verildi.

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ABD'NİN UYARILARI DAHA NET OLMALI

Yakın tarihli bir röportajda Joe Biden, Rusya'yı yine nükleer silahlar konusunda uyarmış ve "Sakın, sakın, sakın!" demişti. Biden Rusya'dan gelecek saldırıya cevap vereceklerini ancak bunun Moskova'nın yaptıklarının kapsamına bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin Rusya'ya yaptığı uyarıların gizli değil daha net olması gerektiğini vurguladı ve "Tarih, Putin'in genel konuşmalardan ziyade, ciddi tehditlere daha iyi yanıt verdiğini gösteriyor. Putin'e karşı yaptığımız uyarılar daha inandırıcı ve daha güçlü olmalı" dedi.

ABD İSTİHBARATI: HENÜZ BİR İŞARET YOK

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ABD istihbaratı Rusya'nın olası bir saldırıya hazırlanmak için nükleer silahlarını hareket ettirdiğine dair henüz bir işaret olmadığını belirtiyor. Ancak analistler Putin'in kendi pozisyonunun tehdit altında olduğunu düşünmesi durumunda bunu yapabileceğine inanıyor.

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