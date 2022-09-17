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Avrupa'da enerji endişesi! Fransız vatandaşlarına kötü haber: Kesintiler kapıda...

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#AVRUPA#Enerji Krizi#FRANSA
Avrupada enerji endişesi Fransız vatandaşlarına kötü haber: Kesintiler kapıda...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 16:08

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş dolayısıyla büyüyen enerji krizi derinleşiyor. Avrupa ülkeleri kışın yaklaşması ile aldığı önlemleri artırırken Almanya'da vatandaşlar faturalarını ödeyememekten korkuyor. Enerji şirketleri son haftalarda artan fiyatlar nedeni kızgın müşterilerinden gelen telefonların susmadığına dikkat çekerken, Fransız vatandaşları yine kötü bir haberle karşı karşıya .Fransa'daki evlerin bu kış günlük 2 saat elektriksiz kalma riski ile karşı karşıya olduğu öğrenildi.

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Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Avrupa'nın yaptırım kıskacına aldığı Rusya'nın Avrupa'ya giden gazı kesmesinin ardından derinleşen enerji krizine çözüm arayan Avrupa, Kremlin'den gelen son açıklama sonrası adeta alarma geçti.

RUSYA: YAPTIRIMLAR KALKMADIKÇA DÜZELMEZ

Kremlin, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımlar kalkmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyururken, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini açıkladı.

ÖNLEMLER YETERSİZ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bakanı Ursula Von Der Leyen, geçtiğimiz günlerde enerji savaşında kazanan tarafın Avrupa Birliği, kaybedenin ise Putin olacağını belirterek almayı planladıkları bir dizi önlemi duyurmuştu.

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Ancak Ursula Von Der Leyen'in bahsettiği elektrik talebinin azaltılması, Rus boru hattı gazında tavan fiyat belirlenmesi, enerji sektöründen elde edilen gelirle savunmasız tüketicilere ve işletmelere yardımcı olunması ve piyasalardaki dalgalanmaya bağlı likidite zorluklarıyla karşı karşıya kalan elektrik üreticilerine destek sağlanması gibi önlemler birlik üyeleri tarafından yetersiz bulundu.

Avrupada enerji endişesi Fransız vatandaşlarına kötü haber: Kesintiler kapıda...

ALMANYA'DA FATURA KORKUSU: VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Almanya'da bu kış gelecek enerji faturalarının yaklaşık yüzde 40 oranında artması beklenirken vatandaşlar faturalarını ödeyememekten korkuyor.

Ülkedeki enerji şirketleri fiyatlardaki artışlar nedeni ile her gün öfkeli müşterilerinden telefon aldıklarını belirtiyor. Sosyal medyadaki yorumlar da ülkenin en tartışmalı konularından birinin enerji krizi olduğunu ortaya koyuyor.

BELÇİKA'DAN FATURA YARDIMI

Artacak enerji faturaları için endişe içinde olan bir başka ülke Belçika, yaklaşan kış öncesi aileler, serbest meslek sahipleri ve şirketler için enerji desteğinde bulunma kararı aldı. Başbakan Alexander De Croo, kış aylarında hane başına her ay 135 euro doğalgaz ve 61 euro elektrik yardımı yapılacağını açıkladı. Ayrıca ısıtma için akaryakıt kullanan hanelere de 300'er Euro'luk çek verilecek.

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İNGİLTERE'DE PUB'LAR KAPANABİLİR:HEMEN MÜDAHALE ÇAĞRISI

Birleşik Krallık’ta bira fabrikalarının yöneticileri, enerji maliyetlerinin yüzde 300'e varan oranda artması nedeniyle birçok pubın kapanmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Ülkenin en büyük altı bira fabrikasının yöneticileri, bu kış enerji faturalarının daha da artmasının beklenmesi nedeniyle hükümete soruna “hemen müdahale etmesi” çağrısı yaptı.

Avrupada enerji endişesi Fransız vatandaşlarına kötü haber: Kesintiler kapıda...

Fransa'da alınan önlemler kapsamında kapatılan bir yüzme havuzu

FRANSA ELEKTRİK KESİNLERİNE HAZIRLANIYOR

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Avrupa'nın son yıllarda yaşadığı en büyük krizden vatandaşlarını korumak için elektrik ve gaz fiyat artışlarını gelecek yıl yüzde 15 ile sınırlayacağının sözünü verirken vatandaşlarını karşılaşabilecekleri en kötü senaryo konusunda da uyardı.

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Başbakan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yaşanan enerji krizi nedeni ile Fransa'daki evlerin bu kış günlük 2 saat elektriksiz kalma riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada vatandaşlarını enerji tüketimini en az yüzde 10 azaltmaya çağırdı ve aksi takdirde ülkenin bu kış kesintilerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Fransız elektrik iletim şebekesi RTE de başbakan ile aynı tahminde bulunup kışın elektrik kesintilerinin olabileceğini belirtti. Günlük 2 saat yapılacak elektrik kesintilerinin sabah 08.00 ile 13.00, akşam ise 18.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılabileceği konuşuluyor.

Avrupada enerji endişesi Fransız vatandaşlarına kötü haber: Kesintiler kapıda...

SİMGE YAPILAR KARARIYOR

Ülkede alınan yeni kararlara göre, Fransa'nın ünlü Louvre ve Versailles müzeleri ışıklarını daha erken kapatacak. Kültür Bakanı sembolik yapılarla ilgili alınan kararın Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi ile ilgili olduğunu söyledi.

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Bu haftanın başında Eyfel Kulesi'nin ışıklarının da erken kapatılacağı açıklanmıştı. Hükümet Resim ve Heykel Müzesi’ndeki eski ampullerin enerji tasarrufu sağlayan LED ampullerle değiştirilmesi için de görüşmelere başladı.

İTALYA DA YÜKSEK FİYATLAR İÇİN YARDIM SÖZÜ VERDİ

İtalya hükümeti yükselen enerji fiyatlarının işletmeler ve haneler üzerindeki baskısını hafifletmek için 14 milyar Euro'luk yeni bir önlem paketi üzerinde anlaştı. 

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#AVRUPA#Enerji Krizi#FRANSA

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