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Avrupa'da doğal gaz alarmı... İsveç kiliseleri kapatmaya hazırlanıyor

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#İsveç#Doğal Gaz#Dünya
Avrupada doğal gaz alarmı... İsveç kiliseleri kapatmaya hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 09:36

Doğal gaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Avrupa, sert bir kışa hazırlanıyor. Bu ülkelerden biri olan İsveç çareyi bazı kiliseleri kapatmaya hazırlanıyor.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.

Avrupa Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor.

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Bu kapsamda pek çok Avrupa ülkesi bir yandan Rus gazına alternatif ararken bir yandan da tasarruf önlemlerini tartışıyor.

Sputnik International'da yer alan habere göre, bu ülkelerden biri olan İsveç, enerji maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla bazı kiliseleri kapatmaya başladı.

İsveç Kilisesi'nin kültürel miras departmanının başkanı Markus Dahlberg, Dagens Nyheter gazetesine verdiği demeçte, bu tür önlemlerin İsveç'in birçok bölgesinde, özellikle de enerji fiyatlarının en yüksek olduğu güneyde tartışıldığını söyledi.

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Dahlberg, gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Kırsal alanda bulunan birçok kilise var. Bu kiliseler daha küçük cemaatlere sahip. Bu da onların bakımı için onlara büyük bir yükün bineceği anlamına geliyor.'

Lund piskoposluğundan Andreas Månsson ise piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sini enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatılabileceğini açıkladı.

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Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği Doğal Gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

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LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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#İsveç#Doğal Gaz#Dünya

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