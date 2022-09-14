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Rusya gazı kesti... İsviçreli bakandan 'birlikte duş alın' tavsiyesi geldi

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#İsviçre#Simonetta Sommaruga#Dünya
Rusya gazı kesti... İsviçreli bakandan birlikte duş alın tavsiyesi geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 14:04

Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Avrupa en kötü kışa hazırlanıyor. Bir dizi tasarruf önlemi üzerinde çalışan isviçre'de halka garip bir tavsiye geldi. İsveçli bakan tasarruf için 'Birlikte duş alın' tavsiyesinde bulundu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Avrupa tabiri caizse alarma geçmiş durumda.

En kötü kışa hazırlanan Avrupa bir dizi önlem planı üzerinde çalışıyor.

Bu planlar kapsamında vatandaşlara sürekli tasarruf çağrısı yapılıyor. Son dönemin en garip çağrısı İsviçre'den geldi.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, bir dizi tasarruf önerisinde bulundu.

Tages-Anzeiger gazetesine konuşan İsveçli Bakan, su tasarrufu sağlamak ve enerji krizinin önüne geçebilmek için 'tek başınıza değil birlikte duş alın' tavsiyesinde bulundu.

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Sommaruga'nın tasarruf için verdiği diğer öneriler ise buzdolabını daha az soğutun, ısıtıcılarınızı daha az açın ve elektriği daha dikkatli kullanın oldu.

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'DUŞ ALMAYIN, BEZLE SİLİN'

İsviçreli bakanın önerilerine benzer bir tavsiye geçtiğimiz günlerde Almanya'dan gelmişti.

Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yöneten Winfried Kretschmann, halka duş almak yerine nemli bir bezle silinmelerini önermişti.

Kretschmann, kendisinin de bu yönteme baş vurduğunu belirtmişti.

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Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

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LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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#İsviçre#Simonetta Sommaruga#Dünya

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