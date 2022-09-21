Almanya'dan flaş doğal gaz kararı

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan flaş bir doğal gaz kararı geldi.

Almanya, ülkenin en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper'i kamulaştırma kararı aldı.

Karar kapsamında hükümetin Uniper'e 8 milyar euro sermaye aktaracağı açıklandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, kamulaştırma kararı sonra Alman devleti şirketin yüzde 99'ulık hissesinin sahibi oldu.

Uniper, Rusya’dan yeterli miktarda doğal gaz alamadığı için zor günler yaşıyordu. Şirket gaz akışı aksayınca pahalıya aldığı gazı anlaşmalar gereği düşük ücret ile satmak durumunda kalmıştı.

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ALMANYA'DAN NÜKLEER ENERJİDE U DÖNÜŞÜ

Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2011 yılında dönemin Şansölyesi Angela Merkel’in ilan ettiği sıfır nükleer politikasının askıya alınması anlamına gelen bir açıklama yapmıştı.

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Hükümetin nükleer karşıtı ortağı Yeşiller partili Habeck, 'ülkede açık kalan üç nükleer santraldan ikisinin her ihtimale karşı 2023 Nisan ortasına kadar kullanabilir durumda kalacağını' belirtmişti.

Almanya'nın bu kararı dış basında 'U dönüşü' olarak yorumlanıyor.

Zira Merkel, Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından atom enerjisini tamamen bırakma yönünde karar almış, ülkedeki 6 santraldan 3’ü kapatılmıştı.

Bloomberg geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Rus gazına alternatif aradığını yazmış, haberde Şansölye Scholz'un Cumartesi gününden itibaren Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat edeceği hatırlatıldı ve 'Şansölye muhtemelen bu hafta sonu teslimat sözleşmeleri imzalayacak' denildi.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

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Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.