Son dakika... Almanya'dan flaş Rusya kararı

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Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Avrupa tabiri caizse alarma geçmiş durumda.

Avrupa 'en sert kış'a hazırlanırken Almanya'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Almanya Rus petrol şirketi Rosneft'in bağlı ortaklığı Rosneft Almanya'ya kayyum atadı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Rosneft Almanya'ya kayyum atanması şirketin Schwedt, Miro ve Bayernoil rafinerilerinin kontrolünün federal hükümet kontrolüne geçtiğini anlamına geliyor.'

Rosneft Almanya, Almanya'nın petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.