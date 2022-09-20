Almanya'da doğal gaz alarmı... Son 73 yılın en kötüsü

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.

Avrupa Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Almanya'yı mercek altına aldı.

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Alman endüstrisinin 1949'dan bu yana en büyük şoku yaşadığını belirten yazıda fiyat artışlarının son 73 yılın en kötüsü olduğunun altı çizildi.

Tim Wallace imzalı analize göre, doğal gaz dağıtım fiyatları yılda yüzde 209 arttı.

Wallece bu durumun Rusya'nın gazı kesmesi ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti ve şu değerlendirmede bulundu;

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'Yükselen enflasyon, halihazırda durgunluk içinde olabilecek bir Alman ekonomisi için büyüyen bir tehdidi temsil ediyor.'

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

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Öte yandan Bloomberg, Almanya'nın Rus gazına alternatif aradığını yazdı.

Haberde Şansölye Scholz'un Cumartesi gününden itibaren Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat edececeği hatırlatıldı ve 'Şansölye muhtemelen bu hafta sonu teslimat sözleşmeleri imzalayacak' denildi.

Artan enerji fiyatlarına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu durumun yoksul insanların ve özellikle ailelerin evlerini kaybetmesine neden olabileceğini belirtmişti.

ALMANYA'DAN NÜKLEER ENERJİDE U DÖNÜŞÜ

Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2011 yılında dönemin Şansölyesi Angela Merkel’in ilan ettiği sıfır nükleer politikasının askıya alınması anlamına gelen bir açıklama yapmıştı.

Hükümetin nükleer karşıtı ortağı Yeşiller partili Habeck, 'ülkede açık kalan üç nükleer santraldan ikisinin her ihtimale karşı 2023 Nisan ortasına kadar kullanabilir durumda kalacağını' belirtmişti.

Almanya'nın bu kararı dış basında 'U dönüşü' olarak yorumlanıyor.

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Zira Merkel, Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından atom enerjisini tamamen bırakma yönünde karar almış, ülkedeki 6 santraldan 3’ü kapatılmıştı.

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Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.