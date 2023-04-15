Avrupa, ABD ile Çin arasında kaldı... Macron'un söylemi Avrupa'yı böldü

Haberin Devamı

RUSYA’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaşın kritik aşamalardan birine yaklaştığı, Tayvan konusunda ise gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşme riskinin giderek yükseldiği bir ortamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar Avrupa Birliği’ndeki çatlakları göz önüne serdi. Çin’in, Rusya üzerindeki etkisini kullanarak Ukrayna’da barış masası kurulmasını sağlayabileceğini inananların sayısı gittikçe artsa da Macron’un bu ülkeyle ABD’yi eşit mesafeye koyduğu algısı yaratan söylemi nedeniyle başlayan fırtına sürüyor.



OTONOM POLİTİKA TALEBİ



Ukrayna konusunda Çin’in rolünün önemini vurgulayanlar sadece Macron’la sınırlı değil. Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve AB yetkilileri bunu, Pekin’in adım atma niyetinde olmadığını bilseler de dile getirdiler. Asıl sorun Macron’un bir başka gerginlik kaynağı olan Tayvan konusuna mesafe koyma gereğine vurgu yapmasıydı. Macron’un baştan beri savunduğu Avrupa için stratejik otonomi mesajını tekrarlaması AB’deki tartışmaları iyice alevlendirdi.



AB’DE DESTEK BULUYOR



AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Macron’un AB içinde izole bir pozisyona sahip olmadığı görüşünde. “ABD ile ilişkiler konusunda AB Konseyi masasında nüanslar ve hassasiyetler olabileceği açıktır. Bazı Avrupalı liderler bazı şeyleri Macron’un söylediği şekilde söylemeyebilir” diyen Michel, yine de Macron gibi düşünen AB liderlerinin sayısının çok olmadığını kabul ediyor. ABD ile olan ittifaka bağlılığın yüksek olduğunu belirten Michel, “Ancak ABD ile olan ittifak her konuda ABD’nin tutumunu körü körüne sistematik bir şekilde takip ettiğimiz anlamına geliyorsa, hayır” ifadelerini kullandı.



ORBAN DA ARKA ÇIKTI



Macron’a bir destek de Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan geldi. Macron’un, acı çeken Avrupa kıtasına yardımcı olabilecek bir vizyona sahip olduğunu belirten ve özellikle stratejik özerklik isteğine destek veren Orban, küresel bir krizin önlenmesi açısından Fransa Cumhurbaşkanı’nın Çin ziyaretinin ileriye dönük bir adım olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

KARŞI ÇIKANLAR ÇOĞUNLUKTA

Haberin Devamı

Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık ülkeleri Macron’un açıklamalarına farklı bir gözle bakıyorlar. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD ziyareti sırasında “Amerikalılarla daha da yakın bir ittifak kurmaktan başka bir alternatif göremiyorum ve burada kesinlikle aynı dalga boyundayız. Polonya’nın batısındaki ülkeler bunu daha az anlıyorlarsa bunun nedeni muhtemelen tarihi koşullardır” dedi. Brüksel’in Çin politikasının belli olduğuna dikkat çeken AB diplomatları, ana görevin Çin konusunda daha net bir ortak yaklaşım oluşturulması olduğunu belirtiyorlar.

BAERBOCK DA ÇİN’DEN DESTEK İSTEDİ: RUSYA BU SAVAŞI BİTİRSİN

Haberin Devamı

Fransa lideri Macron gibi dün Pekin’de temaslarını sürdüren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Pekin’den Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanarak Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya çağırmasını istedi. Baerbock’un Çin başkentine yaptığı ziyaret, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Pekin’i krizin çözümünde daha büyük bir rol oynamaya çağırmalarından bir hafta sonra gerçekleşti. Pekin Ukrayna krizinde tarafsız bir rol oynamaya çalışırken, geçtiğimiz haftalarda Çin lideri Şi Cinping’in Moskova’yı ziyaret etmesi, Rusya lideri Putin ile poz vermesi eleştiri konusu olmuştu.