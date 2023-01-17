Aşıda yan etki tartışmasına son noktayı koydular... CDC sonuçları açıkladı!

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2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Dünya genelinde XBB.1.5 vakaları artarken aşıda yan etki tartışmasına son noktayı ABD'nin salgın konusundaki en yetkili kurumu koydu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 65 yaş üstü hastalarda artan inme riski iddialarını mercek altına aldı.

CDC ve FDA, yapılan incelemelerde Pfizer'in Kovid aşısı ile söz konusu risk ile bağlantısının bulunmadığı sonucuna varıldığını açıkladı.

Washington Post'a konuşan bir FDA yetkilisi 'Tüm verilere baktık ve şu anda bunun gerçek bir güvenlik sinyalini temsil ettiğine dair hiçbir endişe bulunmuyor' dedi.

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Söz konusu durumdan 65 yaş üstü 130 ABD vatandaşının etkilendiği açıklandı.

Uzmanlar bunun aşı olanların yüzde 0,02'sini oluşturduğunun altını çizdi ve istatistiksel bir anormallik' değerlendirmesinde bulundu

Koronavirüs salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke konumundaki ABD'de Ocak 2023 itibarıyla 396 milyondan fazla Pfizer-BioNTech Covid-19 aşı dozu uygulandı.

DOĞURGANLIĞI ETKİLEDİĞİNE DAİR BİR KANIT YOK

Geçtiğimiz dönemde BMJ Medicine'da yayınlanan bir çalışmada aşıların doğurganlığı etkilediğine dair bir belirti olmadığı sonucuna ulaşılmıştı.

Başka bir deyişle aşı karşıtlarının en gözde argümanlarından birisi olan aşının doğurganlığı azalttığı iddiası bu çalışma ile de çürütülmüştü.

Adet döngüsünün stres, kilo kaybı veya alımı, ve yoğun egzersiz gibi çeşitli faktörlerden etkilenebileceğinin altını çizen uzmanlar bir gün gecikmenin son derece normal olduğunun altını çizmişti.

AŞININ NET FAYDASI KANITLANDI

Öte yandan CDC aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştı.

Johnson & Johnson aşısı incelendiğinde her 100 bin kişide 0.23 ölüm görüldü. Bu oran aşısız yada takviye doz olmayanlarda 1.6 olarak saptandı.