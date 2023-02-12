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Almanya'dan depremzedeler için vize kararı

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#Deprem#ALMANYA#Dünya
Almanyadan depremzedeler için vize kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 10:52

Almanya, ülkede yakını bulunan depremzedelere üç aylık vize vereceğini açıkladı, İngiltere’de de vize için imza kampanyası başlatıldı.

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Suriye’den depremzedelere üç aylık vize vereceklerini açıkladı.

Bild gazetesine konuşan Faeser “Bu bir acil durum yardımıdır. Türk ve Suriyelilerin yakın akrabalarını, bürokrasiye takılmadan Almanya’ya getirmelerine olanak sağlamak istiyoruz” dedi.

Fransız haber ajansı AFP’ye göre Almanya’da 2,9 milyon Türk kökenli kişi yaşıyor ve bunların yarısından fazlasının Türk vatandaşlığı bulunuyor.

Ülkedeki Suriyeli sayısı ise 924 bin olarak tahmin ediliyor.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'da yaşayan kişilerin depremden etkilenen akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmeleri için harekete geçti.

Almanya İçişleri Bakanlığı ile ortak bir plan yürüttüklerini belirten Baerbock, "Alman hükümeti olarak Almanya'daki ailelerin depremden etkilenen, evsiz kalan ve tedaviye ihtiyaç duyan akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmelerini sağlamaya yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için bir görev gücü oluşturuldu. Amacımız bu zaman zarfındaki vize sürecini mümkün olduğunca bürokratik hale getirmek" ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE'DE İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İngiltere’nin de benzer bir adım atması için bir imza kampanyası başlatıldı.

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Geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İngiltere’deki Ukraynalılara akrabalarını getirme hakkı veren İngiltere’nin Türkiye’de depremden etkilenenlerin yakınlarına da benzer bir hak vermesi talep edildi.

İki gün önce başlayan imza kampanyasına 11 Şubat akşamı yerel saatle 19.00 itibarıyla 63 bin 720 kişi imza verdi.

İmza sayısının 100 bine ulaşması durumunda bu kampanyanın Parlamento’da ele alınması mümkün oluyor.

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#Deprem#ALMANYA#Dünya

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