Antakya’dan gelen bu kare dünyayı yasa boğdu... Tüm aile 'mucize' için bekliyor!

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Dünyanın gözü kulağı 7 gündür deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım geldi.

Dünya Türkiye için adeta seferber oldu. Uzman ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı verdiği mücadele sürerken bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Benzer bir mucize bekleyen aile AP foto muhabirinin objektifine takıldı.

Uluslararası haber ajansı Antakya'da çektiği bu kare için abonelerine şu bilgilendirmede bulundu;

'Antakya'da bir aile enkazın altından yakınlarının çıkarılmasını beklerken çökmüş bir binanın yanında oturuyor.'

Antakya 'da görev alan bir kurtarma ekibi enkaz altından gelecek sesi duymak için dinleme yapıyor... (Fotoğraf: AP)

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Bu kare kısa süre içinde dünyanın farklı noktalarında pek çok haber platformu tarafından kullanıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş’a giden Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, 'Bu, ömrüm boyunca gördüğüm en kötü doğal afet ve aynı zamanda da en büyük uluslararası yardım kampanyası' dedi.

Sarsıntıların ardından tamamen yıkılan bir sokakta konuşan Griffiths, kurtarma çalışmalarına ne zaman son verileceğine de karar verilmesi gerektiğini söyledi.