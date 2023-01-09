Almanya’daki Türklerin 40 yıllık rüyası gerçek oluyor... Flaş çifte vatandaşlık hamlesi

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Almanya’daki Türkler yaklaşık 40 yılı aşkın süredir bekledikleri çifte vatandaşlık rüyasına ilk defa bu kadar yaklaştı.

Son yıllarda ortalama 13 bin Türkiye vatandaşının Alman vatandaşlığına geçtiği tahmin ediliyor. Çifte Vatandaşlık uygulaması olmadığından Alman vatandaşlığına geçenlerin Türkiye vatandaşlığından çıkması gerekiyor.

Almanya'da yaşayan Türklerin yıllardır beklediği haber geldi.

Koalisyon hükümetinin, Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılmasını ve ‘çifte vatandaşlık’ yolunun tamamen açılmasını içeren yasa tasarısını onay için ilgili bakanlıklara gönderildiği açıklandı.

Şu anda geçerli Vatandaşlık Yasası’na göre Alman vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilmek için 8 yıl olan Almanya’da yasal olarak yaşamak gerekiyor. Tasarıda bu süre 5 yıla düşürülüyor.

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ALMANYA'DA DOĞANLARA VATANDAŞLIK VERİLECEK

Tasarı hayata geçerse ebeveynlerden birinin en az 5 yıldır Almanya’da yaşamış olması halinde burada dünyaya gelen çocuklarına doğuştan Alman vatandaşlığı verilecek.

Almanya’da yaklaşık 3.5 milyon Türkiye kökenli yaşıyor. 2000-2020 yılları arasında yaklaşık 700 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Alman vatandaşlığına geçti.

Ayrıca tasarı ile 2019 yılında getirilen 'Alman yaşam koşullarına uyma' şartı kalkacak.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Muhalefet ise tasarıyı sert bir şekilde eleştiriyor. Ana muhalefetteki Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) hükümeti ‘Alman pasaportunu değersizleştirmekle’ suçluyor.

CSU Genel Sekreteri Martin Huber, Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılmasına karşı olduklarını açıkladı.

CDU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt ise 'Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılması uyuma katkı sağlamaz. Aksine kaçak göçü körükler' dedi.